الصحة العالمية: التهاب الكبد الوبائي يُسبب مرضًا خطيرًا

أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا تحذيريا أكدت من خلاله أن التهاب الكبد الوبائي يسبب الإصابة بسرطان الكبد .

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إنه كل 30 ثانية، يموت شخص بسبب مرض كبدي حاد مرتبط بالتهاب الكبد أو سرطان الكبد، ومع ذلك، لدينا الأدوات اللازمة لوقف التهاب الكبد".

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أعراض التهاب الكبد الوبائي تختلف تبعا للنوع . وهي تورم في البطن،وانتفاخ و إسهال

تغير لون البول والبراز و إعياء وايضا من أبرز الأعراض :

صداع الرأس

حكة في الجلد

ألم المفاصل

فقدان الشهية

حمى منخفضة

الكآبة والخمول

الغثيان مع أو بدون القيء

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).