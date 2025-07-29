استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، مع تسجيل تباين محدود بين البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث تراوحت الفروق بين أسعار الشراء والبيع في حدود ضيقة لم تتجاوز عدة قروش.

وجاءت أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك المصرية على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.28 جنيه – بيع 13.30 جنيه (الأعلى للشراء).

بنك مصر والأهلي المصري: شراء 13.26 جنيه – بيع 13.30 جنيه.

المصرف العربي الدولي: شراء 13.27 جنيه – بيع 13.29 جنيه.

بنك البركة: شراء 13.26 جنيه – بيع 13.29 جنيه.

البنك المركزي المصري: شراء 13.26 جنيه – بيع 13.30 جنيه.

بنك التعمير والإسكان: شراء 13.26 جنيه – بيع 13.30 جنيه.

بنك القاهرة: شراء 13.26 جنيه – بيع 13.30 جنيه.

بنك نكست: شراء 13.25 جنيه – بيع 13.30 جنيه.

البنك المصري الخليجي: شراء 13.25 جنيه – بيع 13.30 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي: شراء 13.24 جنيه – بيع 13.28 جنيه (الأقل للبيع).



ويُظهر هذا التباين أن مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم أفضل سعر شراء للعملاء، بينما يتيح البنك الأهلي الكويتي أقل سعر للبيع، في حين استقرت باقي البنوك عند مستويات قريبة، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف الرسمية للعملة الإماراتية أمام الجنيه المصري.