قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
التعليم العالي: 19 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات
عاجل.. وزير الكهرباء يتابع إصلاح عطل بمطار القاهرة وإعادة التيار لصالة المطار القديم
ترامب يعترف بوجود مجاعة حقيقية في غزة .. واشنطن تعتزم تعزيز جهود إيصال الغذاء
وزير خارجية بريطانيا: رفض حكومة نتنياهو حل الدولتين خطأ أخلاقي واستراتيجي
مفاجأة صادمة فى التحقيقات .. الداخلية تكشف هوية ابنة حسنى مبارك المزعومة
دعاء بعد صلاة الوتر .. كان يردده النبي ثلاث مرات
لماذا لم تعد المياه لمناطق بالجيزة؟ وليد عابدين يوضح السبب .. خاص
سارة خليفة من مذيعة بقنوات شهيرة لتاجرة مخدرات وصولا إلى السجن
ادّعت لقب بنت الرئيس الأسبق.. القبض على التيك توكر في اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء
فرنسا تفتح تحقيقا في محاولة اغتيال محتملة لمحامي نتنياهو
مدبولي يتابع جهود اقتصادية قناة السويس:11.4 مليار جنيه إيرادات و8.6 مليار دولار تعاقدات استثمارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يوجه رسالة غاضبة للأهلي.. والسبب أحمد عبد القادر

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة نارية بشأن احتمالية انتقال نجم الاهلي أحمد عبد القادر للزمالك لتدعيم صفوف الفريق.

وكتب الغندور: الأهلي مش عايز عبد القادر عشان مالوش مكان وعقليته لا تناسب الاهلي،  بس خايف انه يروح الزمالك..   الصراحة مش فاهمها هو انت مش عندك الافضل طيب خايف ليه هو مش اقل من بن شرقي وتريزيجيه وزيزو والشحات  ليه قلقان.

في السياق نفسه تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مستقبل اللاعب أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال شوبير من خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "أحمد عبدالقادر عاوز يلعب، فلو مش هيلعب هيمشي، هو شايف القصة بقي فيها تريزيجيه وبن شرقي وحسين الشحات وطاهر وزيزو، فيها دوشة وكلهم لعيبة تقال جداً، وأنا مقتنع إن أحمد عبدالقادر لعيب حريف ولعيب فارق جداً وإمكانياته رائعة وكل حاجة، بس أي لعيب في الدنيا عاوز يلعب، يحب أنه يلعب ويبقي أساسي في الفرقة، هذا حقه تماما".

وأضاف :"اللاعب رفض بعض العروض المحلية، بينما تراجع نادي الحزم السعودي عن التفاوض، مؤكداً أن رغبة عبدالقادر تميل إلى الانتقال للزمالك، كونه نادياً جماهيرياً ومنافساً قوياً، موضحاً: "الأهلي قاله عندنا نادي كذا وكذا في مصر قالهم لا، وبعد كده تراجع الحزم السعودي في كلامه مرة أخري، كل المعطيات بتقول إن أحمد عبدالقادر عاوز الزمالك، أكثر الفرق شعبية بعد الأهلي وفريق منافس قوي، فهو عاوز يلعب، وعاوز فريق جماهيري".

وختم : "أحمد عبدالقادر أصدر بيانا محترما جداً قال يا جماعة أنا ملتزم وعندي تعاقد، هو نهاية عقده مع الأهلي هذا الموسم، ايه اللي هيحصل الفترة القادمة هينتظم في المران، جاله عرض عجبه سواء داخل مصر أو خارج مصر هيمشي، ماجالوش هيتمرن مع الفريق وهيدخل في المنافسة".

عبد القادر احمذ عبد القادر الزمالك صفقات الزمالك الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

بنت الرئيس

ادّعت لقب بنت الرئيس الأسبق.. القبض على التيك توكر في اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

وزار

الكهرباء تعلن رسميا عن عودة التيار الكهربائي للجيزة في هذا الموعد

فرص العمل المتاحة

103 فرص عمل في شركة مقاولات كبرى بالإمارات.. براتب 12 ألف درهم

ترشيحاتنا

أحمد فؤاد هنو

نقابة المهن السينمائية تهنىء الفائزين بجوائز الدولة فى الفنون والآداب والتفوق والنيل

الفنان صبري عبد المنعم و الفنان لطفي لبيب

صبري عبد المنعم يطلب من الجمهور الدعاء لـ لطفي لبيب

منة فضالي

بفستان قصير .. منة عرفة تستعرض أنوثتها من المالديف

بالصور

اجتاح أوروبا.. ماهو مرض شيكونغونيا وما أعراضه وكيف ينتقل بين البشر

فيروس شيكونغونيا
فيروس شيكونغونيا
فيروس شيكونغونيا

سر الخصوبة.. دراسات تكشف تأثير النظام الغذائي على الصحة الإنجابية للمرأة

تأثير النظام الغذائى في تعزيز فرصة الخصوبة لدى النساء
تأثير النظام الغذائى في تعزيز فرصة الخصوبة لدى النساء
تأثير النظام الغذائى في تعزيز فرصة الخصوبة لدى النساء

بدون أدوية.. خطوات بسيطة لخفض السكر التراكمي بالتغذية العلاجية

طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية
طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية
طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية

هيونداي تستدعي 620 سيارة كهربائية وتحذر من ركنها بجوار المنزل

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

القبض على سارة خليفه

750 كيلو مخدرات و20 شاهدًا .. كواليس وأسرار قضية سارة خليفة في مصر

القبض على رمضان صبحى

مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد