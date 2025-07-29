الغندور يوجه رسالة غاضبة للأهلي.. والسبب أحمد عبد القادر

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة نارية بشأن احتمالية انتقال نجم الاهلي أحمد عبد القادر للزمالك لتدعيم صفوف الفريق.

وكتب الغندور: الأهلي مش عايز عبد القادر عشان مالوش مكان وعقليته لا تناسب الاهلي، بس خايف انه يروح الزمالك.. الصراحة مش فاهمها هو انت مش عندك الافضل طيب خايف ليه هو مش اقل من بن شرقي وتريزيجيه وزيزو والشحات ليه قلقان.

في السياق نفسه تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مستقبل اللاعب أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال شوبير من خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "أحمد عبدالقادر عاوز يلعب، فلو مش هيلعب هيمشي، هو شايف القصة بقي فيها تريزيجيه وبن شرقي وحسين الشحات وطاهر وزيزو، فيها دوشة وكلهم لعيبة تقال جداً، وأنا مقتنع إن أحمد عبدالقادر لعيب حريف ولعيب فارق جداً وإمكانياته رائعة وكل حاجة، بس أي لعيب في الدنيا عاوز يلعب، يحب أنه يلعب ويبقي أساسي في الفرقة، هذا حقه تماما".

وأضاف :"اللاعب رفض بعض العروض المحلية، بينما تراجع نادي الحزم السعودي عن التفاوض، مؤكداً أن رغبة عبدالقادر تميل إلى الانتقال للزمالك، كونه نادياً جماهيرياً ومنافساً قوياً، موضحاً: "الأهلي قاله عندنا نادي كذا وكذا في مصر قالهم لا، وبعد كده تراجع الحزم السعودي في كلامه مرة أخري، كل المعطيات بتقول إن أحمد عبدالقادر عاوز الزمالك، أكثر الفرق شعبية بعد الأهلي وفريق منافس قوي، فهو عاوز يلعب، وعاوز فريق جماهيري".

وختم : "أحمد عبدالقادر أصدر بيانا محترما جداً قال يا جماعة أنا ملتزم وعندي تعاقد، هو نهاية عقده مع الأهلي هذا الموسم، ايه اللي هيحصل الفترة القادمة هينتظم في المران، جاله عرض عجبه سواء داخل مصر أو خارج مصر هيمشي، ماجالوش هيتمرن مع الفريق وهيدخل في المنافسة".