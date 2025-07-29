نجم الزمالك السابق عن بيان أحمد عبد القادر: المسدس اتحط في ضهره

تحدث محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، عن رفض محمد عواد حارس مرمى الأبيض الدخول في صفقة تبادلية مع المصري مقابل انتقال أحمد عيد للزمالك.

وقال صلاح في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا ف إم: الصفقات التبادلية مش عيب، ولا أرى مبررا لعدم خروج محمد عواد في صفقات تبادلية.

وأضاف: رفض محمد عواد الدخول في صفقات تبادلية هو تخبط إداري من الزمالك، وكل لاعب ينظر لنفسه على انه افضل لاعب ولا يوجد لائحة صارمة للاعبين تجعلهم خائفين.

وتابع: مركز حراسة مرمى الزمالك به مشاكل، وعاصرت هذه الأزمة وقت تدريبي لنادي الزمالك مع جنش وأحمد الشناوي، ورفض أحدهما الخروج في صفقات تبادلية، إنما هذا في كل دول العالم مش عيب خروج اي لاعب في صفقة تبادلية.

وعن بيان أحمد عبد القادر بالأمس وحقيقة انتقاله للزمالك: احمد القادر المسدس اتحط في ضهره بسبب البيان الذي أصدره بالأمس وما أعلمه أن علاقته بالأهلي ليس في أفضل حال

وواصل: الكلام عن بيع الأهلي لاحمد عبد القادر لنادي لزمالك ولا يدخل دماغي بجنيه، واستحالة ان الاهلي يدخل مع الزمالك في صفقات تبادلية