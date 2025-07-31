الأقصر على مدار 24 ساعة.. قوافل طبية وحملات تموينية وفعاليات جماهيرية تنبض بالحياة

شهدت محافظة الأقصر خلال الساعات الماضية نشاطًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، حيث تواصلت الجهود الطبية لخدمة المواطنين.

وتم تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق، إلى جانب فعاليات جماهيرية ومبادرات إنسانية تركت بصمة في قلوب الأهالي، لتؤكد أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو التنمية وخدمة المجتمع.

توقيع الكشف على 730 مواطنا ضمن القافلة الطبية بوحدة نجع غنيم بالأقصر



وأوضح الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم الكشف على 730 حالة خلال اليومين، وذلك بمتابعة الدكتورة نهاد نصر الدين، منسق عام القوافل العلاجية بالمديرية.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضمنت تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة.

ضبط كميات من الدقيق والبنزين في حملات تموينية مكثفة بالأقصر



قاد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، سلسلة حملات مفاجئة استهدفت بندر الأقصر وأرمنت والمريس بالطود، إلى جانب مراكز إسنا والزينية، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المدعمة المتداولة بالمخالفة للقانون.



في بندر الأقصر أسفرت الحملات عن ضبط مخبز لتصرفه في نصف طن دقيق بلدي مدعم من حصته اليومية، إلى جانب ضبط مخبزين آخرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية المعتمدة.

محافظ الأقصر يشهد ملتقى جماهيريا بمكتبة مصر العامة احتفالا بعام من الإنجازات والعطاء



تحت شعار "عام من العطاء"، شهد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، الملتقى الجماهيري الذي أقامته مكتبة مصر العامة بمناسبة مرور عام على توليه مهام عمله بالمحافظة.

وخلال كلمته، استعرض محمد حسانى، مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، أبرز إنجازات المكتبة خلال العام الماضي، والتي شملت التوسع بإنشاء 4 أفرع جديدة داخل المحافظة بدلًا من فرع واحد فقط، وافتتاح سفارة المعرفة، إلى جانب تسجيل 5200 عضوية جديدة للأطفال والشباب، وارتفاع عدد الزائرين ليصل إلى نحو نصف مليون زائر، مما ساهم في زيادة الموارد الذاتية للمكتبة إلى أكثر من 3 ملايين جنيه بفضل الدعم اللامحدود من محافظ الأقصر.



«يلا نفرح قلوبهم» .. مبادرة شبابية تنشر البهجة في قلوب أطفال يواجهون المرض بشجاعة



بقلوب مفعمة بالحب، وأرواح تؤمن بأن الدعم المعنوي لا يقل أهمية عن العلاج الطبي، أطلق مجموعة من الشباب والفتيات مبادرة إنسانية بعنوان «يلا نفرح قلوبهم» لإسعاد الأطفال مرضى السرطان أثناء تلقيهم العلاج، داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في الأقصر.



وجاءت المبادرة لتمنح الأطفال لحظات من السعادة والضحك، من خلال عروض فنية ترفيهية، وظهور شخصيات كرتونية محببة إليهم، بالإضافة إلى توزيع الهدايا والألعاب وسط أجواء من البهجة والاحتواء.