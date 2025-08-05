دفن جثمان ضحية زوجته في حلوان.. والتحقيقات: مشاجرة عائلية

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة مقتل شاب على يد زوجته في حلوان.

سيدة تطعن زوجها في حلوان

وأمرت النيابة في القاهرة بالتصريح بدفن جثمان الزوج المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على سيدة قامت بإنهاء حياة زوجها طعنا خلال مشاجرة بينهما في منطقة حلوان جنوب القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل داخل شقة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين العثور على جثة شخص ثلاثيني وبجواره زوجته وتم التحفظ عليها واقتيادها لمقر قسم الشرطة.