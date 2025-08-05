شقيق حسام عبد المجيد: في انتظار جلسة لتجديد التعاقد

كشف إسلام شقيق حسام عبد المجيد مدافع فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، حقيقة وجود خلافات مع مجلس الزمالك بشأن تجديد تعاقد اللاعب



وقال إسلام في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لا يوجد طلبات ولا خلاف مع نادي الزمالك، على تجديد العقد كما يتردد في الفترة الأخيرة واللاعب مستمر في صفوف الفريق

واضاف: إغلاق ملف الاحتراف كان هدف حسام عبد المجيد في المقام الأول مصلحة نادي الزمالك، لأن حسام يعلم جيدا أهمية احترام النادي الذي تربى من خيره ولابد من خروجه لمكان يليق باسمه

وتابع: الزمالك له حق علينا ولازم ياخدوا كامل، وحسام يعلم أنه حين يخرج للاحتراف لابد أن يكون الزمالك مستفيد تماما

واختتم: لا يوجد بديل أمامنا في مصر سوى التجديد لنادي الزمالك ونحن الآن في انتظار تحديد الجلسة من جانب مسؤولي الزمالك