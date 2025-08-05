موعد غلق باب الانتقالات الصيفية في مصر.. ساعات حاسمة لأزمات كبار الدوري

دارت منافسة قوية بين أندية الدوري المصري على الصفقات الجديد استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 -2026 لضم أفضل العناصر خلال الميركاتو الصيفي.

وتتجه الأنظار نحو ملفات حاسمة في أندية القمة الثلاثة بشأن اللاعبين الراحلين أو الصفقات الجديدة التي تنتظر الرتوش الأخيرة لإتمامها بشكل رسمي.

موعد غلق باب القيد الصيفي

انطلقت الانتقالات الصيفية في 2 يونيو الماضي، ومن المقرر غلق الباب غدا، الجمعة 6 أغسطس 2025.

أزمة أجانب الأهلي

وفي الساعات القادمة، يسعى الأهلي لغلق ملف رضا سليم، لاعب الفريق، بشكل نهائي ورحيله للإعارة لأي فريق، حيث تلقى اللاعب عددا من العروض المغربية بجانب عرض خليجي وعرضين من الدوري المصري.

ويدرس الأهلي ورضا سليم الخطوة الحاسمة لغلق ملف رحيل اللاعب بعد اكتمال قائمة الأجانب في الفريق.

ويواصل الأهلي محاولاته لرحيل مصطفى مخلوف، حارس مرمى الفريق، خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع خروجه على سبيل الإعارة.

أحمد عبد القادر وفسخ التعاقد

الملف الثالث والأخير داخل الأهلي والمتعلق بانتقالات اللاعبين يخص أحمد عبد القادر، الرافض لكل العروض المقدمة في الفترة الأخيرة، ويرغب في فسخ التعاقد مقابل مبلغ مالي لصالح الأحمر وهو ما يرفضه الأحمر.

صفقة الزمالك المرتقبة

أما نادي الزمالك، فيستعد حاليا للإعلان عن صفقة الفلسطيني عدي الدباغ بعد إتمام التعاقد مع اللاعب ووسط محاولات أخيرة لضم جناح أيمن أجنبي تحت السن أو التعاقد مع أحمد عيد، لاعب المصري البورسعيدي.

وشهدت الانتقالات الصيفية محاولات مكثفة من جانب جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، لخروج الثنائي سيف الجزيري وأحمد الجفالي، والساعات القادمة ستكون حاسمة في موقف الثنائي.

كما سيتم حسم ملف أحمد فتوح بعد أزمته الشهيرة وخروجه من العسكر وابتعاده عن حسابات يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق.