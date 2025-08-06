هنا معتز تروي قصة تأسيس فرقة "بصيرة" المسرحية وانطلاقتها من الشارقة

تحدثت الفنانة الشابة هنا معتز منتجة ومديرة خشبة المسرح ومؤسسة فرقة بصيرة، عن قصة انطلاق فرقة بصيرة ونجاحها.

قالت هنا معتز في لقائها مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «اشتغلت بروديوسر في قناة صدى البلد، وبشتغل مسرح منذ 9 سنوات، من أول المدرسة وبعدها التحقت بمسرح الجامعة، ثم في مسرح الهناجر وأستاذ خالد جلال من اكتشفني، وبعدها شاركت في الموسم الأول من برنامج الدوم ووصلت للتصفيات».

وتابعت: «ومن هناك تعرفت على شباب بيمثلوا منهم محمد عبدالله مؤسس الفرقة معايا، وقُلنا ليه لا مانعملش فرقة مسرحية نبدأ ننتج منها مسرحيات ونقدر نعرض نفسنا على مسارح مختلفة».

واستكملت هنا معتز: «انطلاقة الفرقة بدأت بمنحة من الشيخ سلطان في الشارقة لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية في التمثيل أو فنون الإنتاج أو فنون الغناء والرقص، أنا قدمت في فنون الإنتاج ومحمد عبدالله واتقبلنا هناك وسافرنا منحة دراسة وفي نفس الوقت نقدر نشتغل حاجات بسيطة وإحنا قاعدين هناك وبنتعلم منها مثلا الحفلات الكبيرة أو المسرحيات».

وقالت عن الفرقة: «الفرقة تضم أغلبها شباب عربي من الإمارات، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، سوريا، الفرقة كلها شباب مختلف من أول الإنتاج والإضاءة للصوت للفيديو، ديكور، ملابس، مكياج لحد الممثلين، فكلنا في نفس النطاق بنتعلم بنفس المهنية على إيد ناس جايه من بره من أوروبا وأمريكا بيعلمونا زي الأكاديميه الملكية في لندن».

واختتمت هنا معتز: «أول ما انشأنا الفرقة في الإمارات عملنا أول عرض لنا شاركنا في مهرجان الكلباء وكنا في الافتتاح، واتأهلنا نروح مهرجان خورفكان أمام 20 ألف متفرج».