من صدى البلد إلى المسرح.. هنا معتز تروي قصة انطلاق فرقة بصيرة ونجاحها

أكدت هنا معتز، منتجة ومديرة خشبة المسرح ومؤسسة فرقة بصيرة المسرحية، أنها تعمل في المسرح منذ 9 سنوات، وأنه خلال الفترة الماضية كانت تعمل في قناة صدى البلد، ولكنها كانت مهتمة بالفن، من خلال الدراسة الثانوية ودخول مسرح الجامعة.

وأضافت منتجة ومديرة خشبة المسرح ومؤسسة فرقة بصيرة المسرحية، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأنها شارك في مسابقة الدوم، تخصص التمثيل، ووصلت للأدوار النهائية.

ولفتت إلى أنها تقوم بتكوين فرق وتنتج مسراحيات، ويتم تقديمها في بعض الدول العربية، وأنها تقدمت على منحة في الإمارات، وبالفعل تمت الموافقة عليها.

وأشارت إلى أنها تقوم بإنتاج مسرحيات قوية، وتنال إعجاب الكثير من الجمهور، وأسست فرقة بصيرة المسرحية.