تحقيقات وملفات

مشروعان هنديان يفتحان آفاق تنمية وادي التكنولوجيا في قناة السويس

قناة السويس
قناة السويس
إسراء عبدالمطلب

في خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الصناعية في مصر، وتأكيدًا على دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا وضع حجر الأساس لمشروعين هنديين جديدين في مجال الصناعات المعدنية. 

وهذه المشاريع تمثل انطلاقة كبيرة ضمن جهود الدولة المصرية لتنمية سيناء بشكل عام، ومنطقة الإسماعيلية شرق بشكل خاص، في إطار وادي التكنولوجيا التابع للهيئة. 

ومع استثمارات تقدر بملايين الدولارات، من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز الصناعة المحلية، توفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المصري بشكل عام.

تفاصيل المشاريع الهندية الجديدة

1. مشروع مصنع "Ferro Genesis"

المشروع الأول يتمثل في إنشاء مصنع "Ferro Genesis" الهندي، والذي سيُنفذ على ثلاث مراحل، حيث تم البدء بالمرحلة الأولى التي تقدر استثماراتها بحوالي 15 مليون دولار، أي ما يعادل 750 مليون جنيه. يقع المصنع على مساحة 35 ألف متر مربع في منطقة الإسماعيلية شرق.

المنتجات: يُنتج المصنع السيليكو منجنيز و الفيورو سيليكون، وهما من العناصر الأساسية في صناعة الصلب عالي الجودة.

الفرص الوظيفية: يوفر المشروع 150 فرصة عمل مباشرة في المرحلة الأولى من إنشائه، على أن يتم إضافة مزيد من الوظائف مع التوسع في المراحل القادمة.

المرحلة المستقبلية: تم الاتفاق على إنشاء مرحلتين إضافيتين للمشروع لتوسيع الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية.

2. مشروع مصنع "Willow Ferro"

المشروع الثاني يتضمن إنشاء مصنع "Willow Ferro" الهندي، الذي سيُنفذ أيضًا على مرحلتين. وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى من المشروع 25 مليون دولار. يقع المصنع على مساحة 40 ألف متر مربع، حيث يهدف إلى إنتاج السيليكو منجنيز و الفيورو سيليكون، بالإضافة إلى الفيورو كروم.

  • الطاقة الإنتاجية: من المتوقع أن يُنتج المصنع 36 ألف طن سنويًا من منتجات السيليكون منجنيز.
  • الفرص الوظيفية: سيتيح المشروع 120 فرصة عمل مباشرة في المرحلة الأولى، مع مزيد من التوسع في المستقبل.
  • فترات التشغيل الأولية: سيبدأ المصنع في عمليات إنتاج الفيورو سيليكون و الفيورو كروم كجزء من مراحل التشغيل الأولى.

الاحتفال بوضع حجر الأساس

أقيمت مراسم وضع حجر الأساس بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، وسوريش ريدى، السفير الهندي بالقاهرة. كما شهد المراسم كل من شينماى كومار، رئيس شركة Ferro Genesis، وجاسجيت سينج، رئيس شركة Willow Ferro، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية للهيئة.
وجاء هذا الحدث متزامنًا مع الذكرى العاشرة لقرار إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2015، مما يعكس التقدم المستمر والمستدام في المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تستهدف تعزيز تنمية المنطقة.

تعليق رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

في كلمته أثناء الاحتفال، أعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، عن سعادته بانطلاق التنمية الصناعية في وادي التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة ستكون بمثابة نقطة انطلاق للعديد من المشاريع الاقتصادية في المستقبل. وأضاف أن الإسماعيلية شرق تعد أحد الركائز الهامة في تحقيق رؤية الهيئة في تطوير سيناء، وفتح الفرص الاقتصادية لأبناء المنطقة.
وأكد جمال الدين أن نجاح الهيئة في جذب هذه الاستثمارات، يعكس جهودها الكبيرة في الترويج الصناعي وتعزيز وجودها على الخريطة الاقتصادية الدولية، مؤكدًا أن توطين الصناعة والخدمات اللوجستية في هذه المنطقة الحيوية سيوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة والتنمية المستدامة لأبناء سيناء.

أهمية المشروع على الصعيدين المحلي والدولي

يشكل هذا المشروع نقطة انطلاق جديدة في تنمية منطقة قناة السويس و سيناء، ويعد خطوة استراتيجية في طريق توطين الصناعة في مصر، حيث يسهم في:

  • تعزيز الصناعات المعدنية المحلية والإقليمية.
  • رفع قدرة مصر الإنتاجية في مجال الصناعات الثقيلة.
  • توفير فرص العمل للأيدي العاملة المحلية.
  • استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.

كما أن هذا المشروع يساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند، خاصة في مجالات الصناعات المعدنية والتكنولوجيا، وهو ما سيسهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

يمثل مشروع مصنعَي Ferro Genesis و Willow Ferro الهنديين خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في منطقة قناة السويس، وتحديدًا في الإسماعيلية شرق. 

وهذه المشاريع، التي تجمع بين الاستثمار الهندي والقدرة المصرية على جذب الاستثمارات، تعكس التوجهات الحكومية في تطوير سيناء وتحقيق التنمية المستدامة. ومع مرور الوقت، ستساهم هذه المشاريع في تحقيق أهداف مصر التنموية، مثل زيادة الإنتاجية، توفير الوظائف، و تنمية البنية التحتية بما يخدم المجتمع المحلي والمستثمرين على حد سواء.

