متحدث الحكومة: جاري صياغة خطة تطوير الإعلام لعرضها على الرئيس السيسي
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
"صدى البلد" يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بسبب النفقة.. تفاصيل إنهاء حياة زوجة على يد طليقها في كرموز بالإسكندرية

أحمد بسيوني

شيع المئات من أبناء مدينة الإسكندرية، جنازة رضا.أ ضحية الطعن على يد زوجها بسبب خلافات على النفقة، إذ أقدم على إزهاق روحها أمام ابنتيهما ووالدة الضحية، وقام بتسليم نفسه لقسم الشرطة، وبحوزته أداة الجريمة.

وشهدت الجنازة حالة من الحزن بين أسرتها وجيرانها والمشيعين، وهتفوا هتافات خلال الجنازة تطالب بحقها، فيما سقطت شقيقتها مغشيا عليها، وتم إسعافها.

وأمرت النيابة العامة في الإسكندرية، بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهو يعمل مهندسا، وتم التصريح بدفن الجثمان.

شهدت منطقة كرموز غرب الإسكندرية، الثلاثاء، حادثًا مؤسفًا، بعدما أقدم رجل على إنهاء حياة طليقته طعنًا بآلة حادة في الشارع، إثر مشادة حادة بينهما حول النفقة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من الأهالي بشارع النيل، يفيد باعتداء أحد الأشخاص على سيدة أمام المارة، فانتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثمان سيدة تدعى “رضا. أ” ممددة على الأرض.

وكشفت التحريات الأولية، أن الضحية انفصلت عن الجاني بعد خلافات زوجية، وأنهما رزقا ببنتين، وأن مشادة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية متعلقة بالنفقة انتهت بإقدام المتهم على طعنها حتى فارقت الحياة.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة، وضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف جميع تفاصيل وملابسات الجريمة.

شخص ينهي حياة زوجته داخل المحكمة

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، شهدت محكمة الأسرة بمنطقة الدخيلة في محافظة الإسكندرية، واقعة مؤسفة، حيث قام زوج بطـعن زوجته داخل أروقة المحكمة، عقب مشادة نشبت بينهما بسبب رفعها دعوى خُلع ضده.

تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من قوة التأمين المكلفة بتأمين المحكمة، يفيد بقيام شخص بالاعتداء على زوجته بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابتها بعدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسد، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم ضبط المتهم والتحفظ على الأداة المستخدمة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السيدة كانت قد أقامت دعوى خُلع أمام محكمة الأسرة، ما أثار غضب الزوج، فحضر الجلسة وتعـدى عليها بسـكيـن كان يخفيها بين طيات ملابسه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود العيان.

الإسكندرية جنازة سيدة طليقها كرموز

