إصابة ياسر إبراهيم قبل مواجهة فاركو..وطبيب الأهلي يوضح موقفه من المشاركة

كشف نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، عن إصابة ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي وموقفه من اللعب أمام فاركو.

وكتب أحمد حسن على حسابه بموقع فيسبوك: “أحمد جاب الله طبيب الأهلي يعلن إصابة ياسر إبراهيم في العضلة العانية للفخذ اليسرى بعد الأشعة التى خضع لها لاعب الاهلي مع تأكد غيابه عن مباراة فاركو غداً”.

ويستعد فريق الكرة بالنادى الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ومن المقرّر أن يواجه الأهلي نظيره فاركو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة .

وكانت مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وانطلق الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026، التي تقام بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد إلغاء الهبوط فى النسخة الأخيرة.