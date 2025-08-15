أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إنه يثمن دعم إيران لنا بالمال والسلاح والمواقف السياسية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأوضح: "تمكنا من تعطيل قدرة إسرائيل على الاجتياح أو العدوان، ولا سيادة لبنانية دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات".

وأكد: "ساعدنا الدولة اللبنانية لتسيطر على زمام الأمور في جنوب لبنان، و قرار الحكومة اللبنانية الأخير يجرد المقاومة من السلاح".

وواصل: "قرار نزع السلاح يعني تسهيل قتل المقاومين وطردهم من أرضهم، وكان الأولى بالحكومة بسط سيطرتها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".