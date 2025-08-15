قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
الاتحاد الدولي: مقتـ.ل 238 صحفياً في غزة جريمة حرب كاملة الأركان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
سقوط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية|فيديو
تعبئة مساعدات غزة وتصنيفها وتكويدها برعاية منظمة نيلسون مانديلا | صور
الأهلي ضد السد.. قرعة نارية من دوري أبطال آسيا
باكستان .. تحطم مروحية إنقاذ في عمليات إغاثة لمتضررين من الفيضانات
أخبار التكنولوجيا| واتساب تتهم روسيا بمحاولة حجب التواصل عن المستخدمين.. روبوت Meta AI يغازل الأطفال ويدلي بنصائح طبية زائفة
وفد منظمة الحكماء يزور مراكز الهلال الأحمر لتعبئة المساعدات ومعبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات

إيران
إيران
عبد الخالق صلاح

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إنه يثمن دعم إيران لنا بالمال والسلاح والمواقف السياسية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأوضح: "تمكنا من تعطيل قدرة إسرائيل على الاجتياح أو العدوان، ولا سيادة لبنانية دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات".

وأكد: "ساعدنا الدولة اللبنانية لتسيطر على زمام الأمور في جنوب لبنان، و قرار الحكومة اللبنانية الأخير يجرد المقاومة من السلاح".

وواصل: "قرار نزع السلاح يعني تسهيل قتل المقاومين وطردهم من أرضهم، وكان الأولى بالحكومة بسط سيطرتها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المال والسلاح القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ترشيحاتنا

منة فضالي

منة فضالي تتألق بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور.. شاهد

عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها أشرف فايق على المسرح

الفنانة رانيا فريد شوقي و الفنانة هدي سلطان

حبيبة القلوب.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ‎100 عام على ميلاد هدى سلطان| خاص

بالصور

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد