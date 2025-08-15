قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأمم المتحدة: خطة إسرائيل تهدد الفلسطينيين في المنطقة بالإخلاء القسري

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين
محمد البدوي

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنّ قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية خطوة غير قانونية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنّ خطة إسرائيل تهدد الفلسطينيين في المنطقة بالإخلاء القسري الوشيك وهو جريمة حرب.

المناطق الجنوبية من القطاع

من جانب آخر؛ قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن قطاع غزة يشهد تصعيدًا عسكريًا عنيفًا من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، حيث تتواصل الغارات على مناطق عدة في مدينة غزة، والمحافظة الوسطى، والمناطق الجنوبية من القطاع، مخلفةً شهداء ودمار واسع.
 

الطائرات الحربية لجيش الاحتلال

وأضاف جبر، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، يتعرض منذ أيام وحتى هذه اللحظة إلى قصف متكرر من الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تفجير روبوتات مفخخة، ما أسفر عن تدمير مربعات سكنية بالكامل، وتسبب في موجة نزوح كبيرة باتجاه المناطق الغربية للمدينة، مشيرا إلى استهداف منزل فلسطيني في إحدى الغارات على الحي، ما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.
 

الأمم المتحدة حقوق الإنسان إسرائيل القدس الشرقية الفلسطينيين خطة إسرائيل

