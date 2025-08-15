ألمانيا تدعو إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية

دعت ألمانيا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

التصريحات الإسرائيلية

من جانب آخر؛ قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة كان لها وقع كبير على المجتمع الفلسطيني والعربي والدولي، لما تحمله من رسائل مباشرة تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

التوسع الاستيطاني

وأشارت «السلامين»، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بـنهب آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية ومبدأ حل الدولتين، مؤكدة أن آمال الفلسطينيين في قيام دولتهم أصبحت «مطفأة الأنوار» في ظل هذه السياسات.

حملة لإنشاء مستوطنات رعوية

وأضافت أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يقود حملة لإنشاء مستوطنات رعوية جديدة في شمال ووسط الضفة الغربية، باستخدام كرافانات متنقلة، كما تشهد هذه المناطق تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، في ظل غياب أي رادع حقيقي من السلطات الإسرائيلية.