حزب الله: فلسطين ستنتصر لأنها صاحبة الأرض والقضية

قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم إن فلسطين ستنتصر لأنها صاحبة الأرض والقضية، مثمنا دعم إيران لهم بالمال والسلاح والمواقف السياسية.



وأضاف الأمين العام لحزب الله: أننا تمكنا من تعطيل قدرة إسرائيل على الاجتياح أو العدوان، ولا سيادة لبنانية دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات، وساعدنا الدولة اللبنانية لتسيطر على زمام الأمور في جنوب لبنان.



وأوضح أن قرار الحكومة اللبنانية الأخير يجرد المقاومة من السلاح، وقرار نزع السلاح يعني تسهيل قتل المقاومين وطردهم من أرضهم،وكان الأولى بالحكومة بسط سيطرتها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.



وتابع: "لن نسلم السلاح ما دام العدوان مستمرا والاحتلال قائما"، مضيفًا لن تكون هناك حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب، وذلك وفقًا لما نشره موقع قناة "القاهرة الإخبارية".

أكد الأمين العام، أن الحزب أجل الاحتجاجات ضد تسليم السلاح على أساس أن الحوار ممكن، مشيرًا إلى أن تلك الاحتجاجات قد تصل بعد ذلك إلى السفارة الأمريكية في لبنان.

وأوضح أنه لا يمكن بناء لبنان بمكون دون آخر، ويجب على الحكومة اللبنانية تحمل مسؤولية أي انفجار داخلي؛ لأنها ستكون المسئولة عن أي فتنة قد تحدث في لبنان.

