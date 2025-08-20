عقد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ..الأسبوع القادم

أعلنت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من إجراءات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، والمتمثلة في المقابلات الشخصية، خلال الأسبوع القادم

وقالت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية على فيس بوك : تجدر الإشارة إلى أن نسب القبول تختلف من مدرسة إلى أخرى، وكلما ارتفعت النسبة في نتيجة الاختبار كلما زادت فرص الطالب في الترشح للمقابلة الشخصية في الرغبة الأولى له.

وأكدت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، أنه في ضوء الإقبال الكبير من الطلاب المتقدمين هذا العام، وحرصًا منا على ضمان العدالة والشفافية، فقد تم التأكيد على أن عملية رصد ومراجعة النتائج أكثر من مرة في مراحلها الأولى تتم بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل بشري، بما يكفل لكل طالب حقه وفرصته العادلة.

وقالت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية : ستقوم المدرسة التي تم اختيارها كرغبة أولى بالتواصل مباشرة مع الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات طبقا للقواعد الخاصة بكل مدرسة ولا يعد الحصول على نسبة ٥٠ ٪ شرط لتحديد موعد المقابلة الشخصية، التي تهدف إلى التأكد من ملاءمة ميول الطالب للتخصص الذي تقدم له. وفي حال عدم اجتياز المقابلة في الرغبة الأولى، يتم تحويل الطالب لمدرسة الرغبة الثانية، وهكذا.

نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رابط نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا .



تفاصيل اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب على الطلاب اجتياز اختبار الاستعداد والقدرات الذي سيعقد بمراكز التطوير في كل محافظة مؤكدة أن ملامح هذا الاختبار تتمثل فيما يلي :

- يتكون الاختبار من مجموعات أسئلة متنوعة لقياس مدى استعدادات وقدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويتراوح عدد مفردات الاختبار من 60 سؤالا وزمن الاختبار 60 دقيقة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على الطلاب سداد مبلغ 250 جنيها رسوم قبل التوجه لأداء الاختبار.

وكانت قد حذرت الصفحة الرسمية لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك ، من انتشار عدد من المدارس التى تحمل اسم التكنولوجيا التطبيقية دون انتسابها للمنظومة

وقالت الصفحة الرسمية لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية : نؤكد على أبناؤنا الطلاب وأولياء الأمور بأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى المنشورة على الصفحة الرسمية فقط دون غيرها لذا وجب التنبيه