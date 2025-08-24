عمدة "هوداك" برومانيا يكرم طلاب جامعة سيناء الفائزين بمهرجان الفلكلور الدولي

"الدبكة السيناوية" و" الرقصة النوبية " و" العرض الفرعوني"، بهذه العروض الفنية ابهر طلاب جامعة سيناء ممثلا عن مصر الحضور خلال مهرجان "هوداك" الدولي للفنون الشعبية والتراثية "الفلكلور"، الذي تم إقامته في دولة رومانيا، بمشاركة عدد كبير من الدول أبرزها اليونان وروسيا .

وحصد منتخب جامعة سيناء للفنون الشعبية والتراثية المركز الأول والجائزة الذهبية في المهرجان الذي يشارك فيه للمرة الثانية على التوالي، بحضور الدكتورة جيهان فكري رئيس جامعة سيناء، رضوى حسن راتب عضو مجلس أمناء جامعة سيناء، و أحمد فراج الأمين العام لجامعة سيناء، و أحمد غنام الأمين العام المساعد لجامعة سيناء.

وضم منتخب جامعة سيناء المشارك في مهرجان الفلكلور 11 طالب وطالبة من مختلف الكليات بالجامعة، وشملت مشاركته عروض تراثية تعكس للعالم فهمك لتراثك الذي هو جزء أصيل من إدراكك لحياتك ومستقبلك والتراث يعد مقوما هاما لاستمرار البشرية واستمرار الحياة.



وقدم فريق الجامعة عروضا متنوعة في الفلكلور وقد لاقت العروض تفاعلا جماهيريا من الحضور وقيادات ومنظمي المهرجان.

وأوضحت الجامعة أن برنامج البعثة تضمن استقبال وفد الجامعة من Ana Lucretia Farcas منظمة الفلكلور الدولي، وزيارة مصنع Hora Romania المتخصص في تصنيع الآلات الموسيقية بمدينة ريغن وقام المنتخب بجولة في المصنع للتعرف على مراحل تصنيع وإنتاج هذه الآلات.

وزار وفد جامعة سيناء مقاطعة هوداك وتم عقد لقاء مع عمدة هوداك الذي كان في استقبال الوفد، معربا عن مدى سعادته بالتواجد للمرة الثانية على التوالي و قدم درع إهداء للدكتورة جيهان فكري وتم إهداء درع الجامعه له.

في سياق متصل، اتجه الوفد إلى العاصمة بوخاريست للإقامة بها يومين وذلك لمقابلة السفيرة المصرية بالعاصمة بوخاريست، حيث استقبلت السفارة المصرية بقيادة القنصل شيرين شاهين، الدكتورة جيهان فكري رئيس جامعة سيناء، وأعضاء وفد الجامعة.

و أعربت السفارة عن مدي سعادتها بمشاركة منتخب الجامعة في الفلكلور والتواجد برومانيا للمرة الثانية على التوالي وتقدمت الدكتورة جيهان فكري بإهداء درع الجامعة للسفارة.