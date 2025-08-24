قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب رخصة كشك.. مواطن يحاول إنهاء حياته داخل مجلس مدينة مرسى مطروح |تفاصيل
عمره 8 سنوات| نجاح زراعة كبد لطفل أجنبي يُعاني مرضًا وراثيًا نادرًا بمستشفى القاهرة الفاطمية
القبض على الطالبة المتهمة بتغيير رغبات زميلتها في التنسيق بمدينة العبور
بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية
هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها
بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة
الدكتور سيد عبد الباري رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف
حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق
محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم
حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عمدة "هوداك" برومانيا يكرم طلاب جامعة سيناء الفائزين بمهرجان الفلكلور الدولي

جامعة سيناء
جامعة سيناء
نهلة الشربيني

"الدبكة السيناوية"  و" الرقصة النوبية " و" العرض الفرعوني"، بهذه العروض الفنية ابهر طلاب جامعة سيناء ممثلا عن مصر الحضور خلال مهرجان "هوداك" الدولي للفنون الشعبية والتراثية "الفلكلور"، الذي تم إقامته في دولة رومانيا، بمشاركة عدد كبير من الدول أبرزها اليونان  وروسيا .

وحصد منتخب جامعة سيناء للفنون الشعبية والتراثية المركز الأول والجائزة الذهبية في المهرجان الذي يشارك فيه للمرة الثانية على التوالي، بحضور  الدكتورة جيهان فكري رئيس جامعة سيناء، رضوى حسن راتب عضو مجلس أمناء جامعة سيناء، و أحمد فراج الأمين العام لجامعة سيناء، و أحمد غنام الأمين العام المساعد لجامعة سيناء.

وضم منتخب جامعة سيناء المشارك في مهرجان الفلكلور 11 طالب وطالبة من مختلف الكليات بالجامعة، وشملت مشاركته عروض تراثية تعكس للعالم فهمك لتراثك الذي هو جزء أصيل من إدراكك لحياتك ومستقبلك والتراث يعد مقوما هاما لاستمرار البشرية واستمرار الحياة.


وقدم فريق الجامعة عروضا متنوعة في الفلكلور وقد لاقت العروض تفاعلا جماهيريا من الحضور وقيادات ومنظمي المهرجان.

وأوضحت الجامعة أن برنامج البعثة تضمن استقبال وفد الجامعة من Ana Lucretia Farcas منظمة الفلكلور الدولي، وزيارة مصنع Hora Romania المتخصص في تصنيع الآلات الموسيقية بمدينة ريغن وقام المنتخب بجولة في المصنع للتعرف على مراحل تصنيع وإنتاج هذه الآلات.

وزار وفد جامعة سيناء مقاطعة هوداك وتم عقد لقاء مع عمدة هوداك الذي كان في استقبال الوفد، معربا عن مدى سعادته بالتواجد للمرة الثانية على التوالي و قدم درع إهداء للدكتورة جيهان فكري وتم إهداء درع الجامعه له.

في سياق متصل، اتجه الوفد إلى العاصمة بوخاريست للإقامة بها يومين وذلك لمقابلة السفيرة المصرية بالعاصمة بوخاريست، حيث استقبلت السفارة المصرية بقيادة القنصل شيرين شاهين، الدكتورة جيهان فكري رئيس جامعة سيناء، وأعضاء وفد الجامعة.

و أعربت السفارة عن مدي سعادتها بمشاركة منتخب الجامعة في الفلكلور والتواجد برومانيا للمرة الثانية على التوالي وتقدمت  الدكتورة جيهان فكري بإهداء درع الجامعة للسفارة.

جامعة سيناء التعليم العالي سيناء

