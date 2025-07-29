الصحة تنظم برنامجاً تدريبياً لأطباء امتياز الأسنان بجامعة سيناء

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم، برنامجاً تدريبياً مكثفاً يستمر لمدة يومين، لأطباء الامتياز بكلية طب الأسنان – جامعة سيناء، بمشاركة 347 طبيب امتياز، وذلك في إطار جهود الوزارة لرفع الوعي المهني وتعزيز الجاهزية العملية لدى الخريجين الجدد قبل انخراطهم في سوق العمل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي تناول عدداً من الموضوعات الأساسية المرتبطة بالممارسة الطبية داخل عيادات الأسنان، من بينها مكافحة العدوى، الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى التوعية بالجوانب الطبية القانونية.

كما شمل التدريب شرحاً تفصيلياً لقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض (قانون رقم 13 لسنة 2025)، الذي يهدف إلى حماية حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية، وتحديد حالات انتفاء المسؤولية، وإنشاء صندوق للتأمين ضد الأخطاء الطبية.

وأشار عبدالغفار ، إلى أن التدريب نُفّذ تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين، من بينهم مدربون حاصلون على اعتماد رسمي من الجمعية الأمريكية للإنعاش القلبي الرئوي (AHA)، بالإضافة إلى متخصصين من إدارة مكافحة العدوى بالهيئة العامة للرعاية الصحية، ومستشار قانوني معني بشؤون المسؤولية الطبية، وذلك لضمان تقديم محتوى علمي وتطبيقي على أعلى مستوى من الجودة والاحترافية.

تطوير التعليم الطبي المهني

وأضاف عبدالغفار، أن هذه البرامج تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير التعليم الطبي المهني، وحرصها على تأهيل الأطباء الجدد وفق أحدث المعايير، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة عبدالعزيز، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، أن الأكاديمية حرصت على تنفيذ البرنامج باستخدام منهجية علمية حديثة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، مشيرة إلى أن تمكين الأطباء حديثي التخرج يمثل أولوية محورية في خطة تطوير منظومة التعليم والتدريب الطبي في مصر.