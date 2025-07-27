عبدالخالق وكيلا لوزارة الصحة بدمياط خلفا لبدران

اعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط عن تعيين الدكتور محمد عبدالخالق المتولي فرج مديرا جديدًا لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، خلفا للدكتور محمد بدران.

وجاء هذا القرار في إطار حركة تنقلات وتكليفات جديدة على مستوى قيادات الصحة بالمحافظات، والتي تهدف إلى دعم الكفاءات وتحسين مستوى الخدمه االطبية.

ويعد الدكتور محمد عبد الخالق ، من الكوادر الطبية والإدارية المتميزة، حيث يمتلك خبرات ممتدة في العمل داخل القطاع الصحي، خاصة في مجالات الرعاية الأولية والإدارة الطبية، ما يجعله مرشحًا قويًا لقيادة المنظومة الصحية في دمياط

الجدير بالذكر أن الدكتور عبدالخالق هو ابن محافظة دمياط