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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة توعية رقمية عن مخاطر الدارك ويب في دمياط

حقوق الإنسان
حقوق الإنسان
زينب الزغبي

عقدت وحدة حقوق الانسان برئاسة عز الدين نور مدير الوحدة بديوان عام المحافظة حملة توعية رقمية بدأتها بندوة بعنوان  بعنوان مخاطر الدارك ويب والديب ويب الجانب المظلم من الانترنت.

حاضر في الندوة الدكتورة شيرين الحسيني بديوان عام محافظة دمياط ، وجاءت بحضور  اعضاء وحدات حقوق الانسان من الوحدات المحلية والمديريات وشباب yly.

تناولت الندوة مفهوم الدارك ويب والديب ويب وأغراضه الخفية ومخاطره وكيفية توعية الأسر والابناء من أثره السلبي وقد لاقت الندوة رضا واستحسان  الحضور .

ويشار الي أن هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات تهدف إلي تعزيز التوعية الرقمية حيث من المقرر عقد ندوة الاسبوع المقبل حول سبل مواجهة العنف الالكتروني ضد المرأة بمكتبة مصر العامة.

جاء ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، و إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

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