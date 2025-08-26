كمال درويش: إسلام الشاطر أول "كوبري" من الأهلي رغم توقيعه للزمالك

أكد كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن النادي في خلال فترة تواجده نجح في التعاقد اسلام الشاطر ولكن اللاعب قام بالغيره رغبته



وقال درويش في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون؛ محمد بركان لم تكن رغبته في اللعب للزمالك خلال فترة تواجدي وكان هناك العديد من المتغيرات .

واضاف: نجحنا في التعاقد مع إسلام الشاطر من الإسماعيلي، ولكن اللاعب عمل كوبري للانتقال إلى أهلي جدة وبعد ذلك انتقل إلى الاهلي.

وتابع: لكن تقاضينا اموالاً كبيرة من وراء عودته للأهلي وذلك بسبب حصولنا على توقيعه في ذلك التوقيت.

واختتم : في نهاية الأمر نجحنا في الحصول على أموال كبيرة من وراء إسلام الشاطر بعد انضمامه للأهلي.