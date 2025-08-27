محافظ جنوب سيناء يصدق على عدد من عقود تقنين وضع اليد بالنموذج الموحد

صدق اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على عدد من عقود تقنين أراضي وضع يد سكني بمدينة دهب بالنموذج الموحد المؤمن، وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط والشروط القانونية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تسير بخطى جادة في منظومة التقنين وفق رؤية الدولة لتحقيق العدالة وسيادة القانون،

مشددًا على التعامل مع جميع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة، وتسليم العقود للمواطنين المستحقين بعد استيفاء جميع الاشتراطات.

و وجّه المحافظ رؤساء المدن ولجنة البت في طلبات التقنين بضرورة الالتزام الكامل بالقانون وتحمل المسؤولية القانونية، مع مراعاة ظروف المواطنين، وعدم إصدار أي عقد دون إحداثيات واضحة ودقيقة، إضافة إلى الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإزالة أي معوقات.

وأشار اللواء خالد مبارك إلى أن النموذج الموحد الجديد للعقود يتمتع بأعلى درجات التأمين، حيث يحتوي على وسائل حماية متقدمة وعلامات سرية لا يمكن كشفها إلا بأجهزة خاصة، ما يضمن سلامة العقود وصعوبة تزويرها أو تقليدها.