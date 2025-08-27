سيدة تدعي على ابنها بسبب ضربها| الأمن يفحص الفيديو.. وأسرتها: متوفية من 4 سنين

تداول عدد من أهالي محافظة المنوفية فيديو تظهر فيه سيدة تدعو علي ابنها بعد أن قام بضربها والتأثير علي عينها بعدم الرؤية.

وأظهر الفيديو السيدة تدعو علي ابنها وأسرته وأبناءه لضربهم لهم والقاء القمامة عليها والتعدي المستمر عليها.

فيما أكد مصدر أمني أنه يتم فحص الفيديو للتأكد من شكوي السيدة.

وأكدت أسرة السيدة، أن التي تظهر في الفيديو جدتهم ومتوفية منذ 4 سنوات وقامت نجلتها عمة المشكو في حقهم بإعادة نشره مرة أخري علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وتابعت الأسرة, أن هناك خلاف بسبب الميراث، حيث يتنازع كلا من ابن السيدة المنوفية ونجلتها علي حصتهم في منزل العائلة وبينهم قضايا واتهامات متبادلة.