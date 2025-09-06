بعد توقف 16 يوما .. دير سانت كاترين يفتح الزيارة للسياح

​بعد توقف دام 16 يومًا، أعاد دير سانت كاترين فتح أبوابه أمام حركة السياحة، مستقبلاً مئات السائحين من مختلف الجنسيات.

تجول الزوار في معالم الدير من الداخل، بدءًا من كنيسة الدير، مرورًا بالعليقة المباركة، وصولاً إلى متحف الدير.

​أكد إسلام نبيل، رئيس هيئة تنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء، أن دير سانت كاترين من أهم المزارات الدينية في مصر، ويحرص على استقبال الزيارات يوميًا في الصباح الباكر بعد انتهاء رحلات تسلق الجبال التي تبدأ في المساء. وأشار إلى أن الدير يُعد من أقدم الأديرة على مستوى العالم، ويضم كنيسة التجلي التي تحتوي على 9 كنائس صغيرة، بالإضافة إلى متحف يجمع أقدم المخطوطات ومقتنيات القديسة كاترين ومجوهراتها. كما يضم الوادي المقدس، الشجرة العليقة التي لا تنمو إلا داخله، وبئر موسى، والمسجد الفاطمي، وأقدم معصرة للزيتون، وكنيسة الموتى. ويحتوي الدير أيضًا على مكتبة تُعد الثانية عالميًا بعد مكتبة الفاتيكان، حيث تحوي 6000 مخطوطة ووثائق نادرة باللغات اليونانية والعربية والسريانية.

​من جانبه، أوضح هشام محي، نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، أن الدير يفتح أبوابه للزيارات ثلاثة أيام أسبوعيًا، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ليتمكن السياح من زيارته بعد نزولهم من الجبال. ويتميز الدير بموقعه الفريد بين ثلاثة جبال: الصفصافة، وموسى، وكاترين. وتبدأ جولة الزوار من الباب الرئيسي المخصص للزيارة، والذي يختلف عن باب دخول الرهبان. وتشمل الجولة كنيسة التجلي، ثم المتحف، ومشاهدة الشجرة العليقة المقدسة. ويقع الباب الرئيسي للرهبان، وهو باب صغير، أسفل سور الدير بارتفاع 30 قدمًا.