برلماني: الفلاح المصري عمود التنمية الزراعية وشريك أساسي في مضاعفة الصادرات

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن عيد الفلاح الذي يوافق التاسع من سبتمبر كل عام، يمثل مناسبة وطنية عظيمة لتقدير جهود الفلاح المصري، الذي يعد العمود الفقري للتنمية الزراعية، والشريك الأول في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.

وقال الشوربجي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الدولة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمام غير مسبوق بالقطاع الزراعي، من خلال التوسع في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتطبيق معايير الجودة العالمية بما يضمن مطابقة الصادرات للمواصفات المطلوبة، وهو ما انعكس على تضاعف حجم الصادرات الزراعية التي بلغت نحو 7 ملايين طن حتى الآن، بزيادة 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

توفير مستلزمات الإنتاج

وأضاف عضو لجنة الزراعة أن الفلاح هو الأساس في هذه الطفرة، مؤكدا أن دعمه بالتدريب والتمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج يظل شرطا رئيسيا للحفاظ على استدامة الإنجازات، وتحقيق خطة الدولة في الوصول بالصادرات الزراعية إلى 10 ملايين طن خلال عامين فقط، وهو ما يسهم في سد الفجوة الدولارية وتعزيز الاقتصاد القومي.

تطوير صناعات زراعية

وشدد الشوربجي على أن مصر تملك فرصا كبيرة لتطوير صناعات زراعية واعدة مثل الزبيب والكتان، موضحا أن الصناعة المحلية قادرة على المنافسة عالميا إذا توافرت لها البنية الأساسية والدعم اللوجستي الكافي.

ودعى إلى تحسين مناخ الاستثمار الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.