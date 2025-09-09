قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
رئيس وزراء كندا: عدوان إسرائيل ضد الدوحة تصعيد غير مقبول للعنف وانتهاك لسيادة قطر
برلمان

برلماني: الفلاح المصري عمود التنمية الزراعية وشريك أساسي في مضاعفة الصادرات

الفلاح المصري
الفلاح المصري
محمد الشعراوي

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن عيد الفلاح الذي يوافق التاسع من سبتمبر كل عام، يمثل مناسبة وطنية عظيمة لتقدير جهود الفلاح المصري، الذي يعد العمود الفقري للتنمية الزراعية، والشريك الأول في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.

وقال الشوربجي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الدولة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمام غير مسبوق بالقطاع الزراعي، من خلال التوسع في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتطبيق معايير الجودة العالمية بما يضمن مطابقة الصادرات للمواصفات المطلوبة، وهو ما انعكس على تضاعف حجم الصادرات الزراعية التي بلغت نحو 7 ملايين طن حتى الآن، بزيادة 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

توفير مستلزمات الإنتاج

وأضاف عضو لجنة الزراعة أن الفلاح هو الأساس في هذه الطفرة، مؤكدا أن دعمه بالتدريب والتمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج يظل شرطا رئيسيا للحفاظ على استدامة الإنجازات، وتحقيق خطة الدولة في الوصول بالصادرات الزراعية إلى 10 ملايين طن خلال عامين فقط، وهو ما يسهم في سد الفجوة الدولارية وتعزيز الاقتصاد القومي.

تطوير صناعات زراعية

وشدد الشوربجي على أن مصر تملك فرصا كبيرة لتطوير صناعات زراعية واعدة مثل الزبيب والكتان، موضحا أن الصناعة المحلية قادرة على المنافسة عالميا إذا توافرت لها البنية الأساسية والدعم اللوجستي الكافي.

ودعى إلى تحسين مناخ الاستثمار الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

عيد الفلاح لجنة الزراعة عامر الشوربجي الصادرات الزراعية

