​محافظ جنوب سيناء يتابع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة طور سيناء

​عقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تحديث المخطط الاستراتيجي وتحديد المشروعات ذات الأولوية في مدينة طور سيناء، عاصمة المحافظة. حضر الاجتماع وفد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني وممثل عن الأمم المتحدة (هابيتات)، بالإضافة إلى المكتب الاستشاري المكلف بإعداد التحديث.

​ تضمن عرضًا لنتائج الدراسات الخاصة بالوضع الراهن للمدينة والتحديات التي تواجه التنمية، إلى جانب مناقشة المشروعات المقترحة وأولويات تنفيذها. ومن أبرز هذه المشروعات: تطوير منطقة الصيادين وميناء الصيد، ورفع كفاءة مطار طور سيناء، واستغلال منطقة رأس رايا في السياحة البيئية، وإنشاء متحف ملتقى الحضارات، إضافة إلى الدعوة لإقامة سباقات دولية لرياضة الشراع بقرية ماجدولينا.



​كما ناقش الاجتماع التوسعات المقترحة للحيز العمراني للمدينة حتى عام 2050، ليصبح إجمالي المساحة 8714 فدانًا لتلبية الزيادة السكانية المتوقعة. وشدد المحافظ على ضرورة تكامل المخطط الاستراتيجي مع خريطة التنمية المتكاملة التي عُرضت سابقًا على الرئيس، مع ربط العمران بقطاع الطور-سانت كاترين كمركز للتراث العالمي والسياحة الدينية.



​وأشار المحافظ إلى أهمية الأخذ في الاعتبار مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر لما له من مردود إيجابي على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تطوير منطقة حمام موسى لاستغلالها في مشروعات السياحة الاستشفائية. وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ الشكر لجميع الحضور على جهودهم في دعم خطة التنمية الشاملة لمدينة طور سيناء.