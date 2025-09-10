خالد عيش: مصر الدولة المحورية الوحيدة القادرة على مواجهة مخططات إسرائيل

أعلن خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بأن النقابة والعاملين كافة ينددون بأشد العبارات بممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تمثل اعتداءً صارخًا على سيادة دولة عربية شقيقة، وهي دولة قطر، في انتهاك فج للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد عيش، أن ما أقدمت عليه إسرائيل من اعتداء يعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، ويعكس استهتارًا خطيرًا بالقوانين والأعراف الدولية، محذرًا من أن هذه التصرفات العدوانية لن تجلب سوى المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

وأشاد رئيس النقابة العامة بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، والذي جاء معبرًا عن الموقف الوطني والقومي الثابت لمصر في رفض الاعتداءات الإسرائيلية والتأكيد على خطورتها على أمن المنطقة بأكملها.

كما ثمّن دور الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدفاع عن القضايا العربية ووقوفها الدائم في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار أو فرض مخططات التهجير.

وشدد على أن مصر تبقى الدولة المحورية الوحيدة القادرة على مواجهة هذه المخططات في المنطقة، بما تملكه من قوة سياسية وعسكرية وشعبية، ودورها التاريخي في حماية الأمن القومي العربي، وهو ما يجعلها خط الدفاع الأول في وجه أي محاولات تستهدف الهوية العربية أو تهدد استقرار شعوبها.

واختتم عيش تصريحه بالتأكيد أن عمال مصر يقفون صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في مواقفها القومية الرافضة لأي اعتداء على سيادة الدول العربية أو انتهاك للقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات المتكررة.