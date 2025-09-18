قبل افتتاحه مهرجان الجونة.. فيلم عيد ميلاد سعيد في دور العرض

أكد أحمد الدسوقي منتج فيلم “عيد ميلاد سعيد” أنه يتم حاليا عرض الفيلم طبقا للوائح المعمول بها فى شروط قبول الأفلام التى ترشح لتمثيل بلادها فى جوائز الأوسكار حيث بدأ منذ أمس الأربعاء عرضه كما تم الإتفاق عليه بين نقابة المهن السينمائية المشرفة على لجنة إختيار فيلم ليمثل مصر فى ترشيحات أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية ،وسيستمر العرض أسبوعا فى سينما "سي سينما أربيلا مول".

فيلم عيد ميلاد سعيد

وفيلم “عيد ميلاد سعيد” من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب الممثل والمنتج الأمريكي جيمي فوكس، ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان.



ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل، ورغم أن توحة لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.