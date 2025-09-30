اذا كنتي من محبي الاكلات العربية نقدم اليكي اليوم طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة



المكونات:

١ علبة لازانيا (شرائح جاهزة للسلق أو بدون سلق حسب النوع)

٥٠٠ جرام لحم مفروم

٢ بصلة متوسطة مفرومة ناعم

٢ ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

٣ فصوص ثوم مفروم

٢ كوب عصير طماطم (أو صلصة جاهزة)

٢ ملعقة كبيرة معجون طماطم

رشة سكر صغيرة (لتوازن حموضة الصلصة)

ملح + فلفل أسود + بهارات لحم + رشة قرفة أو جوزة الطيب (اختياري)

كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة

مقادير البشاميل:

٤ ملعقة كبيرة زبدة

٤ ملعقة كبيرة دقيق

٤ كوب حليب دافئ

رشة جوزة الطيب (اختياري)

ملح وفلفل

طريقة التحضير:

تحضير صلصة اللحمة:

في طاسة على النار، ضعي الزيت ثم أضيفي البصل حتى يذبل.



أضيفي الثوم ثم اللحم المفروم وقلبي جيداً حتى يتغير لونه.



ضعي الملح والفلفل والبهارات ورشة القرفة.

أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم ورشة السكر واتركي الخليط يغلي على نار هادئة ٢٠ دقيقة حتى تتسبك الصلصة.



تحضير البشاميل:

في قدر آخر، ذوّبي الزبدة وأضيفي الدقيق مع التقليب حتى يصفر لونه.



اسكبي الحليب تدريجياً مع الخفق المستمر حتى تحصلي على صوص ناعم.



أضيفي الملح والفلفل ورشة جوزة الطيب واتركيه يغلي حتى يثقل قوامه.



تجهيز اللازانيا:

في صينية فرن مدهونة بالزبدة، ضعي طبقة من البشاميل.



رصي شرائح اللازانيا، ثم ضعي طبقة من اللحم بالصلصة، ثم بشاميل، ثم جبنة.

كرري الطبقات حتى تنتهي، وأختمي بطبقة لازانيا ثم بشاميل على الوجه مع كمية وفيرة من الجبنة الموتزاريلا والبارميزان.



الخبز:

سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

أدخلي الصينية لمدة ٣٠ – ٤٠ دقيقة حتى تنضج اللازانيا ويذوب الجبن ويأخذ لوناً ذهبياً.



التقديم:

تقدم اللازانيا ساخنة مع سلطة خضراء أو بطاطس ودجز لوجبة متكاملة وشهية.