كريم شحاتة: حسين الشحات لن يرحل عن الأهلي بسبب مباراة الزمالك
اليوم.. الفصل في دعوى الحجر على ممتلكات نوال الدجوي
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 30-9-2025
قانون الطفل يلزم أولياء الأمور بضوابط صارمة لتسجيل المواليد في الخارج
فجوة العرض والطلب تهدد خطة كورسيا.. وإياتا تطالب بخطوات حكومية عاجلة
3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه.. احرص عليها
انجراف سفينة شحن هولندية عقب استهدافها بهجوم في خليج عدن
بعد الانخفاض الأخير.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
دعاء بعد صلاة الفجر يقضي حاجتك.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
في الشدة تظهر معادن الرجال.. محمد هاني يوجّه رسالة لـ لاعبي الأهلي
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة

اللازانيا
اللازانيا
ريهام قدري

اذا كنتي من محبي الاكلات العربية نقدم اليكي اليوم طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة 


المكونات:
١ علبة لازانيا (شرائح جاهزة للسلق أو بدون سلق حسب النوع)
٥٠٠ جرام لحم مفروم
٢ بصلة متوسطة مفرومة ناعم
٢ ملعقة كبيرة زيت أو زبدة
٣ فصوص ثوم مفروم
٢ كوب عصير طماطم (أو صلصة جاهزة)
٢ ملعقة كبيرة معجون طماطم
رشة سكر صغيرة (لتوازن حموضة الصلصة)
ملح + فلفل أسود + بهارات لحم + رشة قرفة أو جوزة الطيب (اختياري)
كوب جبنة موتزاريلا مبشورة
نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة
مقادير البشاميل:
٤ ملعقة كبيرة زبدة
٤ ملعقة كبيرة دقيق
٤ كوب حليب دافئ
رشة جوزة الطيب (اختياري)
ملح وفلفل
طريقة التحضير:
تحضير صلصة اللحمة:
في طاسة على النار، ضعي الزيت ثم أضيفي البصل حتى يذبل.


أضيفي الثوم ثم اللحم المفروم وقلبي جيداً حتى يتغير لونه.


ضعي الملح والفلفل والبهارات ورشة القرفة.
أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم ورشة السكر واتركي الخليط يغلي على نار هادئة ٢٠ دقيقة حتى تتسبك الصلصة.


تحضير البشاميل:
في قدر آخر، ذوّبي الزبدة وأضيفي الدقيق مع التقليب حتى يصفر لونه.


اسكبي الحليب تدريجياً مع الخفق المستمر حتى تحصلي على صوص ناعم.


أضيفي الملح والفلفل ورشة جوزة الطيب واتركيه يغلي حتى يثقل قوامه.


تجهيز اللازانيا:
في صينية فرن مدهونة بالزبدة، ضعي طبقة من البشاميل.


رصي شرائح اللازانيا، ثم ضعي طبقة من اللحم بالصلصة، ثم بشاميل، ثم جبنة.
كرري الطبقات حتى تنتهي، وأختمي بطبقة لازانيا ثم بشاميل على الوجه مع كمية وفيرة من الجبنة الموتزاريلا والبارميزان.


الخبز:
سخني الفرن على 180 درجة مئوية.
أدخلي الصينية لمدة ٣٠ – ٤٠ دقيقة حتى تنضج اللازانيا ويذوب الجبن ويأخذ لوناً ذهبياً.


 التقديم:
تقدم اللازانيا ساخنة مع سلطة خضراء أو بطاطس ودجز لوجبة متكاملة وشهية.

لازانيا طريقة اللازانيا لازانيا باللحمة المفرومة

