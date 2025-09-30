قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قافلة الأزهر تزور كنيسة سيدنا موسى بجنوب سيناء.. صور

قافلة الأزهر تزور كنيسة سيدنا موسى بجنوب سيناء
قافلة الأزهر تزور كنيسة سيدنا موسى بجنوب سيناء
محمد شحتة

اختتم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية، فعاليات القافلة الدعوية بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، وفرع المنظمة بجنوب سيناء.

مشاركة نخبة من العلماء

وضمت القافلة: الدكتور سيف رجب قزامل، رئيس فرع المنظمة بالغربية، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأستاذ الدكتور جهاد محمود الأشقر، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، والشيخ محمد عبد الموجود خليفة، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بالغربية، والدكتور حسن محمد عيد، مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا، وأحمد حميد، نائب رئيس المكاتب الداخلية بالمنظمة، إلى جانب نخبة من علماء ووعاظ الأزهر الشريف.

خطب وندوات توعوية

وألقى علماء القافلة خطبة الجمعة الموحدة بمساجد مدينة الطور، تحت عنوان: "الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم"، حيث أكدوا أن النبي ﷺ هو القدوة الأكمل للمعلمين والمربين، ودعوا الشباب إلى التمسك بالوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.

كما عقدت القافلة ندوات حول: "آداب المعلم والمتعلم"، و"قيمة المسؤولية في الإسلام"، ولقاءات توعوية في المدارس والمعاهد الأزهرية، ركزت على تصحيح المفاهيم، وبث القيم الأخلاقية، وتعزيز دور العلم في بناء الفرد والمجتمع.

فعاليات مجتمعية وروح وطنية

ونظمت القافلة أمسية دينية بعنوان: "تربية النشء وهدي النبي في التربية"، بمسجد بدر، وشاركت في طابور الصباح بمعهد طور سيناء الابتدائي النموذجي، حيث قدم العلماء كلمات توجيهية للطلاب عن قيمة العلم والانتماء.

كما قام الوفد بزيارة كنيسة النبي موسى، حيث كان في استقبالهم: الأنبا موسى سعد، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء والقساوسة، حيث عكست أجواء اللقاء روح المحبة والاحترام المتبادل بين جناحي الوطن، وأكد الطرفان أن الوحدة الوطنية تمثل صمام الأمان لمصر في مواجهة التحديات، مشددين على ضرورة التصدي للأفكار المتطرفة، من خلال نشر القيم  الوسطية التي تجمع ولا تفرّق.

إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك"

كما شهدت القافلة  إطلاق مبادرة وزارة الأوقاف: "صحح مفاهيمك"، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وذلك في إطار التكاتف المؤسسي لنشر القيم الأخلاقية، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، حيث تهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، ومواجهة مختلف أشكال التطرف، مع التوعية بالقضايا المؤثرة في حياة المواطنين، مثل: حرمة المال العام، والتحرش، والإدمان، والعنف الأسري والمدرسي، والتنمر، والانتحار، والإلحاد، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والانضباط، وبناء الوعي الوطني.

وأكد أعضاء القافلة أن هذه الجهود تأتي في إطار رسالة الأزهر الشريف التاريخية في نشر الفكر الوسطي، ومواجهة الانحرافات الفكرية، وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع والوطن، مشيرين إلى أن تعزيز القيم الأخلاقية، والوعي المجتمعي، يمثل أساس نهضة الأمم واستقرارها.

الأزهر جنوب سيناء البحوث الإسلامية القافلة الدعوية كنيسة النبي موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصلا كاملا حتى الأحد القادم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

ROG

أسوس تطلق تحديثات كبرى لأجهزة ROG لإصلاح التقطعات وتحسين الأداء

بالصور

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد