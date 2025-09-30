قافلة الأزهر تزور كنيسة سيدنا موسى بجنوب سيناء.. صور

اختتم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية، فعاليات القافلة الدعوية بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، وفرع المنظمة بجنوب سيناء.

مشاركة نخبة من العلماء

وضمت القافلة: الدكتور سيف رجب قزامل، رئيس فرع المنظمة بالغربية، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأستاذ الدكتور جهاد محمود الأشقر، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، والشيخ محمد عبد الموجود خليفة، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بالغربية، والدكتور حسن محمد عيد، مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا، وأحمد حميد، نائب رئيس المكاتب الداخلية بالمنظمة، إلى جانب نخبة من علماء ووعاظ الأزهر الشريف.

خطب وندوات توعوية

وألقى علماء القافلة خطبة الجمعة الموحدة بمساجد مدينة الطور، تحت عنوان: "الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم"، حيث أكدوا أن النبي ﷺ هو القدوة الأكمل للمعلمين والمربين، ودعوا الشباب إلى التمسك بالوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.

كما عقدت القافلة ندوات حول: "آداب المعلم والمتعلم"، و"قيمة المسؤولية في الإسلام"، ولقاءات توعوية في المدارس والمعاهد الأزهرية، ركزت على تصحيح المفاهيم، وبث القيم الأخلاقية، وتعزيز دور العلم في بناء الفرد والمجتمع.

فعاليات مجتمعية وروح وطنية

ونظمت القافلة أمسية دينية بعنوان: "تربية النشء وهدي النبي في التربية"، بمسجد بدر، وشاركت في طابور الصباح بمعهد طور سيناء الابتدائي النموذجي، حيث قدم العلماء كلمات توجيهية للطلاب عن قيمة العلم والانتماء.

كما قام الوفد بزيارة كنيسة النبي موسى، حيث كان في استقبالهم: الأنبا موسى سعد، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء والقساوسة، حيث عكست أجواء اللقاء روح المحبة والاحترام المتبادل بين جناحي الوطن، وأكد الطرفان أن الوحدة الوطنية تمثل صمام الأمان لمصر في مواجهة التحديات، مشددين على ضرورة التصدي للأفكار المتطرفة، من خلال نشر القيم الوسطية التي تجمع ولا تفرّق.

إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك"

كما شهدت القافلة إطلاق مبادرة وزارة الأوقاف: "صحح مفاهيمك"، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وذلك في إطار التكاتف المؤسسي لنشر القيم الأخلاقية، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، حيث تهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، ومواجهة مختلف أشكال التطرف، مع التوعية بالقضايا المؤثرة في حياة المواطنين، مثل: حرمة المال العام، والتحرش، والإدمان، والعنف الأسري والمدرسي، والتنمر، والانتحار، والإلحاد، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والانضباط، وبناء الوعي الوطني.

وأكد أعضاء القافلة أن هذه الجهود تأتي في إطار رسالة الأزهر الشريف التاريخية في نشر الفكر الوسطي، ومواجهة الانحرافات الفكرية، وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع والوطن، مشيرين إلى أن تعزيز القيم الأخلاقية، والوعي المجتمعي، يمثل أساس نهضة الأمم واستقرارها.