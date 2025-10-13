وزير الري يسلم شهادات للفائزين في المسابقة الإقليمية «هاكاثون الاستدامة المائية»

سلّم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شهادات فوز إلى الفائزين من مصر وعدد من الدول الإفريقية المشاركين في المسابقة الإقليمية "هاكاثون الاستدامة المائية"، والتي نظمها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الثامن للمياه.

وفاز بالمسابقة خمسة مشروعات مبتكرة؛ حيث فاز بالمركزين الأول والثاني على المستوى الإقليمي متسابقين من أوغندا و كينيا و3 متسابقين من مصر.

وقدمت هذه المشروعات المبتكرة حلولاً إبداعية لتحديات إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي.

ومن جهته، ثمن وزير الري جهود الشباب الإفريقي والمصري فى تطوير أفكار ريادية تسهم في تحقيق الأمن المائي للقارة الأفريقية.

كما شهد الحفل تكريم أفضل طلاب الجامعات الملتحقين ببرنامج التدريب الصيفي بمركز التدريب الإقليمي؛ حيث فاز الطلاب المتميزون بمنح تدريبية خاصة داخل قطاعات الوزارة، تقديرًا لأدائهم المتميز والتزامهم خلال البرنامج الصيفي.

وتمثل هذه المبادرات نموذجا للتعاون الأفريقي المشترك في مجالات بناء القدرات والابتكار، ودعم وتمكين الشباب في مجالات التكنولوجيا المائية.

ويأتي تنظيم الهاكاثون ضمن جهود مركز التدريب الإقليمي لتنفيذ رؤية الوزارة لتعزيز الابتكار وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات البحثية على المستويين المحلي والإقليمي.

يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويًا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.

وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.