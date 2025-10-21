رمضان صبحي يخضع لفحوصات في ألمانيا لتحديد مصير إصابته

يخضع رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، لفحوصات طبية دقيقة على الركبة تحت إشراف أحد كبار الأطباء المتخصصين في ألمانيا، لتحديد طبيعة الإصابة التي يعاني منها منذ فترة، وتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب تمهيدًا لعودته للملاعب.

وكشفت مصادر داخل نادي بيراميدز أن اللاعب قرر السفر إلى ألمانيا على نفقته الخاصة من أجل الاطمئنان الكامل على حالته، خاصة بعد تكرار شعوره بآلام في الركبة خلال الأسابيع الأخيرة، رغم انتظامه في بعض التدريبات التأهيلية.

ومن المنتظر أن يجري الطبيب الألماني كشفًا شاملاً على ركبة اللاعب، على أن يتم وضع برنامج علاجي وتأهيلي متدرج يمتد لعدة أسابيع، يتحدد على أساسه توقيت العودة إلى التدريبات الجماعية، بحسب استجابة اللاعب للعلاج.

وكان رمضان صبحي قد شارك مؤخرًا في احتفالات تتويج بيراميدز بلقب كأس السوبر الإفريقي عقب الفوز على نهضة بركان المغربي، قبل أن يغادر إلى ألمانيا مباشرة، في خطوة تهدف إلى تجهيزه بأفضل صورة ممكنة قبل استئناف منافسات الفريق في البطولات المحلية والقارية.