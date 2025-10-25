أسرة طلاب من أجل مصر تواصل فاعليات برنامج مودة بمعهد إعداد القادة

تواصل اليوم فعاليات المعسكر التدريبي لأعضاء أسرة (طلاب من أجل مصر) ضمن البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، وذلك بمعهد إعداد القادة والذي يستمر خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر.

يُقام البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف رنده فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة وعضو اللجنة التنفيذية العليا لبرنامج مودة بالجامعات.

ويشارك في المعسكر 168 طالبًا وطالبة يمثلون 27 جامعة حكومية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر، بهدف تأهيل الكوادر الطلابية للقيام بدور ريادي في نشر الوعي بقضايا الأسرة داخل مجتمعاتهم الجامعية.

ويُفتتح المعسكر بجلسة حوارية مع الطلاب حول قضايا الأسرة المصرية بحضور متخصصين في الأبعاد النفسية والاجتماعية. ويركز البرنامج على مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى بناء وعي شامل لدى الطلاب، تشمل: التعريف ببرنامج مودة، والأبعاد الاجتماعية والنفسية في العلاقات الأسرية، والأبعاد الدينية والطبية في العلاقات الأسرية، وتنمية مهارات الطلاب في التخطيط للمبادرات الطلابية داخل الجامعات، والتدريب على مهارات الحشد والتأييد، وصياغة رسائل التوعية والتواصل الفعالة.

ويتضمن البرنامج إعداد نموذج مبادرة طلابية قابلة للتنفيذ داخل كل جامعة، تستهدف رفع الوعي بقضايا الأسرة وتشجيع أكبر عدد من الطلاب على الاستفادة من خدمات المنصة الرقمية للبرنامج. ومن المقرر عرض مقترحات المبادرات الطلابية على اللجنة العليا لبرنامج مودة للبدء في مرحلة التنفيذ داخل الجامعات خلال العام الدراسي.

ويأتي هذا المعسكر استمرارًا للتعاون المثمر بين الوزارتين، والذي أسفر عن استفادة ما يقرب من 500 ألف طالب وطالبة من خلال التدريبات المباشرة بالجامعات منذ عام 2019 وحتى الآن، فيما تستهدف خطة العمل الحالية تنفيذ 1000 تدريب خلال الفصل الدراسي الحالي، بما يشمل 85 ألف طالب وطالبة على مستوى الجامعات الحكومية.