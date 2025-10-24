قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية يشارك في المؤتمر العلمي 2025 – برشلونة

عبدالصمد ماهر

انعقد المؤتمر العالمي السابع عشر للسكتة الدماغية (World Stroke Congress 2025) بمدينة برشلونة – إسبانيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2025، تحت شعار "One World Voice for Stroke"، بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين في مجال طب الأعصاب والسكتة الدماغية من مختلف دول العالم.

شارك الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، رئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية، ورئيس شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، ضمن فعاليات المؤتمر كأحد رؤساء الجلسة العلمية Free Communication 13: Large & Small Artery Disease، التي عُقدت يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، إلى جانب الأستاذ Jonathan Rosand من الولايات المتحدة الأمريكية. تناولت الجلسة مجموعة من المحاضرات العلمية التي ناقشت أحدث الأبحاث حول أمراض الشرايين الكبيرة والصغيرة وتأثيرها في تطور السكتة الدماغية.

مجال السكتة الدماغية

ويُعد الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد أحد أبرز الشخصيات العلمية في مجال السكتة الدماغية، وهو أستاذ طب الأعصاب بجامعة القاهرة، وعميد كلية الطب – قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة. يتمتع بخبرة مهنية واسعة في إدارة الرعاية الصحية وتطوير خدمات الأعصاب، وقد شغل العديد من المناصب المؤثرة منذ عام 2007، لا سيما في المشاركه مع اعضاء الشعبه في تطوير سياسات السكتة الدماغية وخدمات الرعاية العصبية في مصر منذ عام 2014.

أسس الأستاذ الدكتور حسام صلاح وحدة السكتة الدماغية ووحدة العناية المركزة التابعة لها بجامعة القاهرة عام 2016، مما شكّل نقلة نوعية في خدمات الرعاية العصبية. ومن خلال قيادته لشعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية لطب الأعصاب والطب النفسي وجراحة المخ والأعصاب، التي تولاها في 2023 أسهم ضمن أعضاء الشعبه في تطوير التعليم الطبي المستمر للأطباء في هذا التخصص بالتعاون مع الجامعات المصرية المختلفة.

وقد حازت جهوده على تقدير محلي ودولي، من بينها اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لمركز السكتة الدماغية الرئيسي، إلى جانب نشره العديد من الأبحاث العلمية المؤثرة في مجال السكتة الدماغية.

وخلال المؤتمر، ترأس الأستاذ الدكتور حسام صلاح جلسة علمية تناولت التجربة المصرية في تطوير خدمات السكتة الدماغية، ودور الشبكة القومية في توحيد بروتوكولات التشخيص والعلاج وتعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهود البحثية والإكلينيكية للارتقاء بجودة الرعاية وتقليل معدلات الإعاقة الناتجة عن السكتة الدماغية.

وتعكس مشاركته في هذا المحفل العلمي العالمي التقدير الدولي المتزايد للدور المصري في مجال رعاية السكتة الدماغية، وجهود الشبكة القومية في تطوير الخدمات على مستوى الجمهورية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي متميز في هذا المجال الحيوي.

المؤتمر العلمي للسكتة الدماغية برشلونة 2025 إسبانيا طب الأعصاب

أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
حفل زفاف حاتم صلاح
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
