من 3 إلي 5 أكواب يوميا .. مشروب يحميك من الجلطات والسكتات الدماغية

توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين يشربون من ثلاثة إلى خمسة أكواب من القهوة يومياً هم أقل عرضة للإصابة بالشرايين المسدودة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية .

توصل فريق بحثي دولي بقيادة مستشفى كانجبوك سامسونج في سيول بكوريا الجنوبية إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية معتدلة من القهوة لديهم أقل خطر لتكوين الكالسيوم التاجي في شرايينهم.

يعتبر الكالسيوم في الشريان التاجي (CAC) مؤشرا مبكرا لتصلب الشرايين التاجية، وهو تصلب وتضييق في الشرايين، مما قد يسبب جلطات الدم التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

سبق أن أُعرب عن مخاوف بشأن احتمال زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بشرب القهوة، والتي رُبطت بارتفاع تركيزات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم. لكن مؤلفي الدراسة، التي نُشرت في مجلة "هارت" يوم الاثنين ، قالوا إن نتائجهم تتوافق مع تحليل تلوي حديث لـ 36 دراسة، والذي أظهر أن تناول القهوة باعتدال يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

قالوا: "تُضاف دراستنا إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن استهلاك القهوة قد يرتبط عكسيًا بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد نتائجنا وتحديد الأساس البيولوجي للآثار الوقائية المحتملة للقهوة على مرض الشريان التاجي."

واتفقت مؤسسة القلب البريطانية على أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل وحذرت من تعميم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال دراسة الأبحاث القائمة على السكان الكوريين الجنوبيين على الأشخاص الذين لديهم أنماط حياة وأنظمة غذائية مختلفة.

قام الباحثون بفحص مجموعة مكونة من 25,138 رجل وامرأة في كوريا الجنوبية، بمتوسط عمر 41 عاماً، والذين لم تظهر عليهم أي علامات أمراض القلب، والذين حضروا فحصاً صحياً.

وقد قاموا بتقدير نسب نقاط CAC المرتبطة بمستويات مختلفة من استهلاك القهوة مقارنة بعدم استهلاك القهوة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل مستوى التعليم والنشاط البدني، واستهلاك الكحول والسجائر، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، والتاريخ العائلي لأمراض القلب والنظام الغذائي.

بلغت النسبة 0.59 لمن يشربون من ثلاثة إلى خمسة أكواب يوميًا، مقارنةً بمن لا يشربون القهوة. أما لمن يشربون أقل من كوب واحد يوميًا، فقد بلغت 0.77، وانخفضت إلى 0.66 لمن يشربون من كوب إلى ثلاثة أكواب. وارتفعت النسبة إلى 0.81 لمن يشربون خمسة أكواب أو أكثر يوميًا.

وكان الارتباط مماثلا في المجموعات الفرعية التي تم تحديدها حسب العمر والجنس وحالة التدخين واستهلاك الكحول وحالة السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم.

اقترح الباحثون تفسيرًا محتملًا يتمثل في أن الاستهلاك المزمن للقهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني ، وهو عامل خطر قوي لتصلب الشرايين. وأضافوا أيضًا أن شرب القهوة قد يُحسّن حساسية الأنسولين ووظيفة خلايا بيتا، التي تخزن الأنسولين وتُطلقه.

وقالت فيكتوريا تايلور، أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية: "بينما تسلط هذه الدراسة الضوء على وجود صلة محتملة بين استهلاك القهوة وانخفاض خطر الإصابة بالشرايين المسدودة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وفهم سبب هذا الارتباط.

"نحن بحاجة إلى توخي الحذر عند تعميم هذه النتائج لأنها تستند إلى سكان كوريا الجنوبية، الذين لديهم عادات غذائية ونمط حياة مختلف عن الأشخاص في المملكة المتحدة."

المصدر: theguardian

