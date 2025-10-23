قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
توقيع بروتوكول تعاون رسمي بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها الإيطالية بروما
حقيقة زواج منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني.. بماذا ردت الفنانة الشابة؟
عادل عتمان: كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية جسّدت رؤية مصر المتوازنة
محمد سعده من بروكسل: شرق بورسعيد جاهزة لاستقبال استثمارات الاتحاد الأوروبي
أخبار تهمك اليوم .. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من 3 إلي 5 أكواب يوميا .. مشروب يحميك من الجلطات والسكتات الدماغية

الجلطات والسكتات الدماغية
الجلطات والسكتات الدماغية
هاجر هانئ

توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين يشربون من ثلاثة إلى خمسة أكواب من القهوة يومياً هم أقل عرضة للإصابة بالشرايين المسدودة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية .

توصل فريق بحثي دولي بقيادة مستشفى كانجبوك سامسونج في سيول بكوريا الجنوبية إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية معتدلة من القهوة لديهم أقل خطر لتكوين الكالسيوم التاجي في شرايينهم.

يعتبر الكالسيوم في الشريان التاجي (CAC) مؤشرا مبكرا لتصلب الشرايين التاجية، وهو تصلب وتضييق في الشرايين، مما قد يسبب جلطات الدم التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

سبق أن أُعرب عن مخاوف بشأن احتمال زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بشرب القهوة، والتي رُبطت بارتفاع تركيزات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم. لكن مؤلفي الدراسة، التي نُشرت في مجلة "هارت" يوم الاثنين ، قالوا إن نتائجهم تتوافق مع تحليل تلوي حديث لـ 36 دراسة، والذي أظهر أن تناول القهوة باعتدال يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

قالوا: "تُضاف دراستنا إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن استهلاك القهوة قد يرتبط عكسيًا بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد نتائجنا وتحديد الأساس البيولوجي للآثار الوقائية المحتملة للقهوة على مرض الشريان التاجي."

واتفقت مؤسسة القلب البريطانية على أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل وحذرت من تعميم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال دراسة الأبحاث القائمة على السكان الكوريين الجنوبيين على الأشخاص الذين لديهم أنماط حياة وأنظمة غذائية مختلفة.

الجلطة

قام الباحثون بفحص مجموعة مكونة من 25,138 رجل وامرأة في كوريا الجنوبية، بمتوسط عمر 41 عاماً، والذين لم تظهر عليهم أي علامات أمراض القلب، والذين حضروا فحصاً صحياً.

وقد قاموا بتقدير نسب نقاط CAC المرتبطة بمستويات مختلفة من استهلاك القهوة مقارنة بعدم استهلاك القهوة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل مستوى التعليم والنشاط البدني، واستهلاك الكحول والسجائر، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، والتاريخ العائلي لأمراض القلب والنظام الغذائي.

بلغت النسبة 0.59 لمن يشربون من ثلاثة إلى خمسة أكواب يوميًا، مقارنةً بمن لا يشربون القهوة. أما لمن يشربون أقل من كوب واحد يوميًا، فقد بلغت 0.77، وانخفضت إلى 0.66 لمن يشربون من كوب إلى ثلاثة أكواب. وارتفعت النسبة إلى 0.81 لمن يشربون خمسة أكواب أو أكثر يوميًا.

وكان الارتباط مماثلا في المجموعات الفرعية التي تم تحديدها حسب العمر والجنس وحالة التدخين واستهلاك الكحول وحالة السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم.

الجلطة الدماغية

اقترح الباحثون تفسيرًا محتملًا يتمثل في أن الاستهلاك المزمن للقهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني ، وهو عامل خطر قوي لتصلب الشرايين. وأضافوا أيضًا أن شرب القهوة قد يُحسّن حساسية الأنسولين ووظيفة خلايا بيتا، التي تخزن الأنسولين وتُطلقه.

وقالت فيكتوريا تايلور، أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية: "بينما تسلط هذه الدراسة الضوء على وجود صلة محتملة بين استهلاك القهوة وانخفاض خطر الإصابة بالشرايين المسدودة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وفهم سبب هذا الارتباط.

"نحن بحاجة إلى توخي الحذر عند تعميم هذه النتائج لأنها تستند إلى سكان كوريا الجنوبية، الذين لديهم عادات غذائية ونمط حياة مختلف عن الأشخاص في المملكة المتحدة."
المصدر: theguardian
 

السكتات الدماغية الجلطات الشريان التاجي القهوة نوبة قلبية الأنسولين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

دواجن بيضاء

انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

ترشيحاتنا

فتح باب التسجيل والاشتراك في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده

مجانا.. فتح باب التسجيل والاشتراك في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده

هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته

هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟.. الأزهر يوضح

جانب من المنتدى

«البحوث الإسلامية» يعقد المنتدى الثقافي الأول لمنفذ مطبوعات الأزهر

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد