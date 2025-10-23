قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد .. نص رسالة الرئيس السيسي في سجل كبار زوار البرلمان الأوروبي
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بكلمات مؤثرة | ضياء رشوان ينعى الكاتب الصحفى خالد أبو الروس

ضياء رشوان
ضياء رشوان
يمنى عبد الظاهر


 

نعى الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الزميل خالد أبو الروس الذي وافته المنية اليوم الخميس.


 

وكتب رشوان عبر حسابه علي فيس بوك "إذا كان للإخلاص اسم فهو  خالد_أبو_الروس.

وإذا كان من شخص عرفته يتحلى بكامل الأخلاق وعفة وطهارة اللسان، فهو خالد.


 

وإذا كان هناك من عاشق لبلده وشعبها ضمن كتيبة العاشقين المقاتلين عنهما، فهو خالد.


 

وإذا كان هناك من ينبض حبا لكل من يعرف ويفيض حنانا على كل من يقترب منه، فهو خالد.


 

وإذا كان من هو متفان في مهنة الصحافة بأصولها الراسخة النبيلة، فهو خالد.


 

وإذ كان من هو قضى عمره العملي يدافع عن نقابة الصحفيين ويسعى طوال الوقت للملمة جراحها وشتاتها، وهو ليس عضوا بها، فهو خالد.


 

وإذا كان هناك من اتسم بالصراحة والاستقامة والخلق في إدارة كل خلافاته وصداقاته، فهو خالد.


 

وإذا كان هناك من أحبني بما لم أكن أتصوره ضمنّ هؤلاء الذين فعلوها بكرم لا أستطيع تخيله وأحسد نفسي عليهم، فهو خالد.


 

وإذا كان لم يخدعني قط خلال سنوات طوال، فقد فعلها ليلة أمس عندما عانقته للمرة الأخيرة في عزاء المرحوم وائل عمران، واستغربت صمته معي ومع غيري، ليفاجئنا جميعا برحيله اليوم دون أي إنذار.


 

مصابنا فيك يا خالد جلل ومصيبتنا عظيمة،

ولكننا لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه: إنا لله وإنا إليه راجعون.


 اللهم إنا نسألك رب العرش العظيم أن تتغمده بواسع رحماتك وأن تسكنه فسيح جناتك، وأن تغفر له ما تقدم من ذنوبه وأن تنزل الصبر والسكينة والثبات على حرمه وأطفاله وكل أهله ومحبيه وزملاءه وتلاميذه أجمعين.

 وتُوفي مساء اليوم الخميس الكاتب الصحفي خالد أبو الروس، بعد رحلة عطاء طويلة في المجال الصحفي والإعلامي. واقيمت صلاة الجنازة مساء اليوم عقب صلاة المغرب بمسجد الفتح بميدان رمسيس، على أن يوارى جثمانه الثرى في مثواه الأخير بعد الصلاة.

الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان الكاتب الصحفي خالد أبو الروس خالد_أبو_الروس وتُوفي مساء اليوم الخميس الكاتب الصحفي خالد أبو الروس صلاة الجنازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

ترشيحاتنا

تويوتا لاندكروزر FJ

تويوتا تكشف النقاب عن الأيقونة لاندكروزر FJ الجديدة.. صور

باوربنك

Anker تطلق نسختين جديدتين من أجهزة بنك الطاقة

أسباب ضعف جهد السيارة

تعرف على أسباب ضعف جهد السيارة ؟

بالصور

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد