شاهد .. نص رسالة الرئيس السيسي في سجل كبار زوار البرلمان الأوروبي
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

بعد والدة أمير عيد .. وفاة والد عضو فريق كايروكي

فريق كايروكي
فريق كايروكي

أعلن شريف هوارى -عضو فريق كايروكي- عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، وفاة والده، اليوم الخميس 23 أكتوبر. 

وكتب شريف هواري، عبر انستجرام: «والدى أعظم والد شافته عينى فى ذمة الله، وتقام صلاة الجنازة بعد العشاء من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس».

حفلات فريق كايروكي 

أعلن فريق كايروكي، عن تأجيل حفله المرتقب في التجمع، إلى يوم 31 أكتوبر، بدلا من 24 أكتوبر؛ وذلك بسبب وفاة والدة الفنان أمير عيد، عضو الفريق.

ونشر فريق كايروكي، بوستر الحفل عبر تطبيق إنستجرام، مصحوبا بتعليق: «تأجيل حفلة كايروكي في الملاهي آرينا ليوم الجمعة 31 أكتوبر». 

وفاة والدة أمير عيد 

رحلت عن عالمنا، والدة الفنان أمير عيد- عضو فريق كايروكي- ظهر أمس الأحد، ولم تُكشف أي تفاصيل حول سبب الوفاة. 

وشيعت أسرة أمير عيد،  جثمان والدته، من مسجد الفاروق بالمعادي، عصر اليوم الأحد. 

كايروكي

"كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية. 

بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من 5 أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).

وشهدت فرقة كايروكي بقيادة المغني أمير عيد نشاطا فنيا موسعا بعد  إحياء عدة حفلات غنائية في الموسم الصيفي.

كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.

