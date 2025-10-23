فوائد مذهلة لاتتخيلها للرمان .. خفض ضغط الدم وتعزيز المناعة

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا (UCLA Health) أن تناول الرمان أو عصيره بانتظام يمكن أن يحقق فوائد صحية مذهلة، أبرزها خفض ضغط الدم المرتفع وتعزيز وظائف القلب والمناعة.

وأوضح التقرير المنشور على موقع Medical News Today أن الرمان يحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة القوية مثل “البولي فينولات” و”الأنثوسيانين”، التي تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهابات داخل الأوعية الدموية.

وأشار الباحثون إلى أن تناول كوب من عصير الرمان يوميًا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، لما له من قدرة على خفض الكوليسترول الضار ومقاومة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا.

كما أظهرت المراجعات العلمية المنشورة في قاعدة بيانات PubMed أن الرمان يساهم في تقوية جهاز المناعة والحد من الالتهابات المزمنة بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين "C" والبوتاسيوم.



وأكدت الدراسة أن الرمان لا يقتصر دوره على دعم صحة القلب فحسب، بل يمتد تأثيره إلى تعزيز نضارة البشرة ومكافحة الشيخوخة المبكرة، إذ يساعد على تجديد خلايا الجلد وتحسين مرونته.

وينصح الخبراء بدمج الرمان في النظام الغذائي اليومي سواء بتناوله كفاكهة طازجة أو عصير طبيعي خالٍ من السكر المضاف، لتحقيق أقصى استفادة من فوائده الصحية الموثقة علميًا.