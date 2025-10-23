قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية ضرورية إلى غزة
4 بنود.. تفاصيل ندوة قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي بمدينة نصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فوائد مذهلة لاتتخيلها للرمان .. خفض ضغط الدم وتعزيز المناعة

الرمان
الرمان
ريهام قدري

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا (UCLA Health) أن تناول الرمان أو عصيره بانتظام يمكن أن يحقق فوائد صحية مذهلة، أبرزها خفض ضغط الدم المرتفع وتعزيز وظائف القلب والمناعة.

 وأوضح التقرير المنشور على موقع Medical News Today أن الرمان يحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة القوية مثل “البولي فينولات” و”الأنثوسيانين”، التي تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهابات داخل الأوعية الدموية.
وأشار الباحثون إلى أن تناول كوب من عصير الرمان يوميًا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، لما له من قدرة على خفض الكوليسترول الضار ومقاومة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا.

 كما أظهرت المراجعات العلمية المنشورة في قاعدة بيانات PubMed أن الرمان يساهم في تقوية جهاز المناعة والحد من الالتهابات المزمنة بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين "C" والبوتاسيوم.


وأكدت الدراسة أن الرمان لا يقتصر دوره على دعم صحة القلب فحسب، بل يمتد تأثيره إلى تعزيز نضارة البشرة ومكافحة الشيخوخة المبكرة، إذ يساعد على تجديد خلايا الجلد وتحسين مرونته.

 وينصح الخبراء بدمج الرمان في النظام الغذائي اليومي سواء بتناوله كفاكهة طازجة أو عصير طبيعي خالٍ من السكر المضاف، لتحقيق أقصى استفادة من فوائده الصحية الموثقة علميًا.

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

