الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طبيب أعصاب يحذر: 3 أوضاع في اليوجا تؤدي إلى السكتة الدماغية

اليوجا
اليوجا
هاجر هانئ

تعد اليوجا من بين ممارسات التمرين الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، والتي لها فوائد صحية عقلية وجسدية مختلفة تشمل جسما قويا، وموقفا رائعا، وإجهادا أقل، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة ومهددة للحياة.

ومع ذلك، حذر طبيب أعصاب مقره الولايات المتحدة من أن بعض وضعيات اليوجا يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والتي يمكن أن تهدد الحياة.

تعرف السكتة الدماغية أيضا باسم نوبة الدماغ، وهي حالة طبية طارئة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يتسبب في موت خلايا الدماغ في غضون دقائق بسبب نقص الأكسجين، يحدث هذا الانقطاع من انسداد الأوعية الدموية التي تمزق وتنزف في الدماغ.

"من المحتمل أن تسبب وضعيات اليوجا السكتة الدماغية عن طريق إصابة الشرايين التي تمتد من الرقبة إلى الدماغ"، كما قال دكتور. جيريمي إم. قال ليف، وهو عضو كبير في جمعية الجراحة العصبية في كلية الطب بجامعة نيويورك غروسمان لونغ آيلاند ونورثويل لينوكس هيل، لصحيفة ذا بوست.


 

ثلاثة وضعيات لليوجا يجب أن تكون حذرا منها

وضع العجلة

وفقا للدكتور ليف، هناك حالات مختلفة في الماضي لأولئك الذين يؤدون وضعية اليوجا هذه يعانون من سكتة دماغية في الدماغ، على الرغم من أنه قد لا يكون سببا مباشرا للسكتة الدماغية، إلا أن الإصدارات المتطرفة من الانحناءات الخلفية في وضع العجلة من المحتمل أن تؤدي إلى تشريح الشرايين في الرقبة - وهو عامل خطر كبير للسكتة الدماغية الإقفارية - خاصة إذا كنت تعاني من حالات موجودة مسبقا أو عانيت من آلام الرقبة أو الصداع النصفي السابقة.

يعتقد الخبراء أن الخطر يصبح أعلى مع تقنية غير لائقة أو حركات قسرية أو إذا تم وضع الرقبة في أوضاع معرضة للخطر، مما يجعل من المهم للغاية تجنب دفع الحدود وتوجيهك من قبل مدرب، خاصة إذا كنت معرضا للخطر.

تأثير ممارسة اليوجا وتمارين التنفس في السيطرة على الإجهاد


 

وضعية السمك

يشارك الدكتور هيل قصة سوزان إيتون، أخصائية العلاج الطبيعي، حول كيفية إصابتها بسكتة دماغية بعد حوالي أربعة أيام من أداء وضعية الرقبة المفرطة، لأنها مزقت الشريان السباتي الأيسر. يعرف أيضا باسم ماتسياسانا، يمكن أن يؤدي وضع السمك إلى السكتة الدماغية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من شرايين الرقبة الحساسة، حيث أن امتداد الرقبة الخلفي الشديد يسبب تشريح الشرايين وجلطات الدم، يحذر الخبراء أيضا من أن وضعية السمك يمكن أن تجرح شرايين الرقبة - وهو سبب رئيسي لحدوث السكتات الدماغية لدى الشباب.

يقترح الدكتور هيل أن المبتدئين والذين يعانون من إصابات الرقبة أو ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم أو الحالات الطبية الأخرى يجب تجنب الوضع التقليدي أو طلب التوجيه من مدرب لضمان ممارسة الوضع بأمان.

فوائد ممارسه اليوجا خلال فترة الحمل


الوقوف على اليدين

منذ بعض الوقت، شاركت بيزنس ستاندرد قصة داخلية عن المؤثرة في اللياقة البدنية ريبيكا لي، التي أصيبت بسكتة دماغية أثناء تصوير برنامج تعليمي لليوجا لأكثر من 27000 متابع على إنستغرام. في البرنامج التعليمي، وضعت جسدها في موقف اليدين المجوف - وهو نوع صعب من الوقوف على اليدين يتضمن تقوس ظهرها وعنقها بدلا من الحفاظ على جسدها كله مستقيما.

يقول الدكتور هيل إن القيام بهذا الوضع مرارا وتكرارا يمكن أن يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وخدر في الأطراف، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تمزيق الشريان السباتي، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية وتمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

ومع ذلك، دكتور. يقول هيل إن بعض الحالات لا تعني أن ممارسة اليوجا غير آمنة، حيث أن هناك الملايين في جميع أنحاء العالم لا يواجهون مثل هذه المشكلات. ومع ذلك، من المهم عدم دفع أجسادكم إلى أوضاع متطرفة دون توجيه مناسب، من الأفضل دائما العمل على وضعياتك ومحاذاتك والتدرب بجد قبل القيام بالوضعيات الصعبة.

المصدر:timesnownews

