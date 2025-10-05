قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
بضاعة ب66 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس
المتحدث باسم حركة فتح: لا سلام دون انسحاب كامل وشرعية فلسطينية موحدة
مدرب جديد يرفض تدريب الأهلي.. تفاصيل خطيرة
القبض على شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادى صحى بمدينة نصر
دراسة: غسل الصحون قد يقلل التوتر ويحسن المزاج!

ريهام قدري

كشفت دراسة أجرتها جامعة ولاية فلوريدا الأمريكية (Florida State University) ونشرتها مجلة Mindfulness، أن القيام بغسل الصحون يمكن أن يكون نشاطًا مفيدًا للصحة النفسية إذا تم ممارسته بطريقة واعية ومركّزة.

وبحسب الدراسة، التي أوردها موقع ScienceDaily، شارك في التجربة 51 طالبًا، قُسموا إلى مجموعتين: الأولى قامت بغسل الأطباق مع التركيز على الحواس مثل رائحة الصابون ودفء الماء وملمس الصحون، بينما غسلت المجموعة الثانية الأطباق بشكل عادي دون تركيز ذهني خاص.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين مارسوا "غسل المواعين بوعي" انخفض لديهم التوتر بنسبة 27%، وازدادت لديهم مشاعر الإلهام والراحة الذهنية بنسبة 25%، مقارنة بالمجموعة الأخرى.


وأوضح الباحث آدم هانلي، المشرف على الدراسة، أن "القيام بالأعمال المنزلية اليومية يمكن أن يكون فرصة للتأمل والهدوء النفسي، إذا تم تنفيذها بانتباه وتركيز كامل في اللحظة الحالية".

وأضاف أن هذه النتائج "تُظهر أن حتى أبسط الأنشطة اليومية يمكن أن تساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر، إذا تعامل الإنسان معها بوعي ذهني".

 المصدر: ScienceDaily – Florida State  

