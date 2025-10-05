دراسة: غسل الصحون قد يقلل التوتر ويحسن المزاج!

كشفت دراسة أجرتها جامعة ولاية فلوريدا الأمريكية (Florida State University) ونشرتها مجلة Mindfulness، أن القيام بغسل الصحون يمكن أن يكون نشاطًا مفيدًا للصحة النفسية إذا تم ممارسته بطريقة واعية ومركّزة.

وبحسب الدراسة، التي أوردها موقع ScienceDaily، شارك في التجربة 51 طالبًا، قُسموا إلى مجموعتين: الأولى قامت بغسل الأطباق مع التركيز على الحواس مثل رائحة الصابون ودفء الماء وملمس الصحون، بينما غسلت المجموعة الثانية الأطباق بشكل عادي دون تركيز ذهني خاص.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين مارسوا "غسل المواعين بوعي" انخفض لديهم التوتر بنسبة 27%، وازدادت لديهم مشاعر الإلهام والراحة الذهنية بنسبة 25%، مقارنة بالمجموعة الأخرى.



وأوضح الباحث آدم هانلي، المشرف على الدراسة، أن "القيام بالأعمال المنزلية اليومية يمكن أن يكون فرصة للتأمل والهدوء النفسي، إذا تم تنفيذها بانتباه وتركيز كامل في اللحظة الحالية".

وأضاف أن هذه النتائج "تُظهر أن حتى أبسط الأنشطة اليومية يمكن أن تساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر، إذا تعامل الإنسان معها بوعي ذهني".

المصدر: ScienceDaily – Florida State