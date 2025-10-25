ضبط المتهمين بقت.ـتل شاب بخنجر في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي المتهمين بقـ.ـتل شاب بمركز شبين الكوم بسبب خلافات العمل.

تم ضبط اثنين من المتهمين وهم “ يوسف. م”، “” حسام. س " وذلك عقب تعديهم علي زميلهم احمد حمدي ابن قرية كفر البتانون بمركز شبين الكوم بالضرب بخنجر حتي الموت.

وشيع العشرات من اهالي قرية كفر البتانون بشبين الكوم جثمان الشاب أحمد حمدي وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وشهدت الجنازة حالات إغماء بين اسرة المجني عليه غير مصدقين ما حدث لابنهم الصغير.

وادي الاهالي صلاة الجنازة عقب وصول الجثمان حيث تم تشييعه الي مثواه الاخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية قد تلقي اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمصرع شاب بسبب خلافات العمل.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.