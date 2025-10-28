قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين..تفاصيل
توك شو

بتوجيه من الشاباك.. جيش الاحتلال يستهدف فلسطينيين في جنين بالضفة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال يعلن استهداف جنين في الضفة الغربية بزعم ملاحقة مسلحين.

وجاء أيضًا أن جيش الاحتلال، قال استهدفنا 3 مسلحين في جنين بتوجيه من جهاز الشاباك.

و في سياق آخر، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تدرس خمسة خيارات في حال عدم إعادة رفات الرهائن من قبل حركة "حماس".

وذكرت الصحيفة نقلا عن خبراء داخل المؤسسة الأمنية، أن إسرائيل تعمل على خيارات بديلة في حال لم تلتزم حماس بالمطالب المتعلقة بإعادة رفات الرهائن الذين لا يزالون في غزة.

وأوردت الصحيفة الخيارات الخمسة بدون ترتيب محدد وهي: توسيع نطاق السيطرة العملياتية، والتصعيد الموجّه، وعملية انتشال رفات الرهائن، والضغط الدبلوماسي، وإنهاء الاتفاقات القائمة.

 

جيش الاحتلال الضفة الغربية جنين القاهرة الإخبارية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

