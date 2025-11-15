قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

أسباب رائحة الشعر الكريهة بعد غسله وطرق التخلص منها

الشعر
الشعر
ريهام قدري

تعاني بعض السيدات ، من ظهور رائحة غير محبّبة للشعر بعد غسله مباشرة، رغم الاهتمام بالنظافة والعناية.

يرجع هذا الأمر لعدة عوامل تتعلق بفروة الرأس والعادات اليومية وطريقة التجفيف. فيما يلي أبرز الأسباب والحلول:

أولاً: أسباب رائحة الشعر الكريهة بعد الغسل

1. تراكم البكتيريا والفطريات على فروة الرأس
وجود رطوبة دائمة أو قشرة دهنية قد يسبب نمو الفطريات التي تطلق رائحة مزعجة بعد الغسل.


2. عدم تجفيف الشعر جيداً
ترك الشعر رطباً لفترة طويلة يُبرز رائحة “العفن” أو الرطوبة بسبب نشاط البكتيريا في البيئة المبللة.

3. زيادة إفراز الزيوت
أصحاب الفروة الدهنية يعانون أكثر، لأن الزيوت تتفاعل مع العرق وتُصدر رائحة بعد ساعات من الغسل.

4. المياه غير النظيفة أو الغنية بالكلور
قد تحتوي مياه بعض المناطق على روائح أو نسبة عالية من الأملاح، مما يلتصق بالشعر ويترك رائحة.


5. عدم شطف الشعر جيداً
بقاء بقايا الشامبو أو البلسم يؤدي لالتصاق الأتربة، وبالتالي ظهور روائح كريهة.


6. استخدام منشفة أو أدوات شعر غير نظيفة
الفوطة أو الفرشاة إن كانت رائحتها سيئة، تنتقل نفس الرائحة للشعر فور استخدامها.


7. أمراض فروة الرأس
مثل التهاب الجلد الدهني (القشرة الدهنية) أو العدوى الفطرية.


8. الإفراط في استخدام الزيوت والكريمات
بعض الزيوت تتزنخ مع الحرارة والعرق، وتُسبب رائحة غير مريحة.


9. التعرّق الزائد
خاصة في فصل الصيف أو بعد ممارسة الرياضة.

ثانياً: طرق التخلص من رائحة الشعر الكريهة

1. غسل الشعر بشامبو مناسب للفروة الدهنية أو المضادة للقشرة.


2. تجفيف الشعر جيداً باستخدام الفوطة ثم السيشوار على حرارة منخفضة.


3. تنظيف الفرشاة والمشط أسبوعياً، وتغيير الفوطة باستمرار.


4. خل التفاح المخفف (ملعقة على كوب ماء) لإزالة البكتيريا والروائح.


5. استخدام مياه فاترة بدل الساخنة لتقليل إفراز الدهون.


6. تخفيف استخدام الزيوت والكريمات وخاصة على فروة الرأس.


7. غسل غطاء المخدة مرتين أسبوعياً لأنه يحمل بكتيريا وعرق.


8. استعمال سيروم برائحة لطيفة بعد التجفيف إن لزم الأمر.

متى تحتاجين لزيارة طبيب؟

إذا كانت الرائحة قوية جدًا ومتكررة رغم الاهتمام بالنظافة، ومعها حكة أو قشرة سميكة، فقد يكون السبب التهابًا فطريًا يحتاج علاجًا دوائيًا.


.

