بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة إمام عاشور للملاعب
تركيا تحذر: فصل الشتاء في غزة قد يزيد الأوضاع صعوبة.. ومستعدون للتحرك العسكري إذا لزم
بعد وفاة محمد صبري .. الغندور: «ما بنحسش بنعمة الناس اللي حوالينا إلا لما بيرحلوا»
ترامب يأمر برفع عقوبات تركيا بعد صفقة «إس-400» الروسية
قلب الزمالك حزين .. أحمد سليمان يتحدّث عن إرث ومحبة محمد صبري
نجم الزمالك: محمد صبري كان متواضعًا .. وهذا وقت التكاتف مع أسرته
أمطار وخيام ممزقة.. الدفاع المدني بغزة يحذر من تفاقم الكوارث بسبب السيول
دموع وفخر .. أبناء محمد صبري يروون ما قاله لهم قبل رحيله
قصة حب تنتهي في محكمة الأسرة.. والسبب: فتاة أخرى و«أوردر شحن» بالغلط
«كوليبالي» ينهار حزنًا : «خبر وفاة محمد صبري كسر قلبي»
تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات
كارثة بحرية في شمال غرب روسيا.. غرق سفينة وأخرى مفقودة والنيابة العامة تكشف التفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد كمال: نعمل على تعزيز دور الدبلوماسية لخدمة الاقتصاد

عبد الخالق صلاح

كشف الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، عن ملامح خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللجنة عقدت اجتماعًا أوليًا لوضع أجندة عمل متكاملة تهدف إلى دعم الدور الخارجي للدولة المصرية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

وأوضح "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن الاجتماع شهد طرح مجموعة من الأفكار التي تركز على توطيد علاقة الدولة بالمصريين في الخارج، وتفعيل دورهم كقوة مساندة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية يجب أن تُسهم بفاعلية في خدمة الاقتصاد المصري وتوسيع مجالات التعاون الدولي.

وأكد أن العلاقات المصرية الأفريقية ستكون في صدارة أولويات اللجنة، بوصف القارة العمق الاستراتيجي لمصر، بالإضافة إلى تعزيز دور القوة الناعمة كإحدى أهم أدوات السياسة الخارجية في بناء جسور التواصل مع المجتمعات والشعوب.

وشدد على أهمية انتهاج سياسة خارجية تقوم على مبدأ الاتزان الاستراتيجي في إدارة العلاقات مع القوى الكبرى، بحيث تحافظ مصر على علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تبني شراكات قوية مع الصين وروسيا بما يخدم مصالحها الوطنية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

