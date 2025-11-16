محمد كمال: نعمل على تعزيز دور الدبلوماسية لخدمة الاقتصاد

كشف الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، عن ملامح خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللجنة عقدت اجتماعًا أوليًا لوضع أجندة عمل متكاملة تهدف إلى دعم الدور الخارجي للدولة المصرية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

وأوضح "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن الاجتماع شهد طرح مجموعة من الأفكار التي تركز على توطيد علاقة الدولة بالمصريين في الخارج، وتفعيل دورهم كقوة مساندة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية يجب أن تُسهم بفاعلية في خدمة الاقتصاد المصري وتوسيع مجالات التعاون الدولي.

وأكد أن العلاقات المصرية الأفريقية ستكون في صدارة أولويات اللجنة، بوصف القارة العمق الاستراتيجي لمصر، بالإضافة إلى تعزيز دور القوة الناعمة كإحدى أهم أدوات السياسة الخارجية في بناء جسور التواصل مع المجتمعات والشعوب.

وشدد على أهمية انتهاج سياسة خارجية تقوم على مبدأ الاتزان الاستراتيجي في إدارة العلاقات مع القوى الكبرى، بحيث تحافظ مصر على علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تبني شراكات قوية مع الصين وروسيا بما يخدم مصالحها الوطنية.