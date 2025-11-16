طريقة عمل البانيه المشوي على الجريل بخطوات بسيطة وطعم مميز

يعد البانيه المشوي على الجريل من الوجبات السهلة والسريعة التي تناسب الأسرة في أي وقت، خاصة لمن يفضلون الأكلات الصحية قليلة الدهون.

ونعرض طريقة تحضير البانية المشوي بتتبيلة تمنحه مذاقا لذيذا وقواما طريا.

المكونات

تتكون الوصفة من شرائح صدور الدجاج المخلية، وملعقتين من الزيت، وملعقتين من عصير الليمون، وملعقتين من الزبادي، مع مجموعة من البهارات تشمل البابريكا والثوم والبصل البودرة والملح والفلفل، إضافة إلى رشة زعتر أو روزماري حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تبدأ الخطوات بتتبيل الدجاج في خليط الزبادي والليمون والزيت والبهارات، ثم يترك في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتشرب النكهات. بعدها يسخن الجريل جيدا ويدهن بقليل من الزيت، ثم توضع شرائح البانية وتترك لعدة دقائق على كل جانب حتى تحصل على لون ذهبي وعلامات الشواء.

نصائح للتقديم

يفضل طرق شرائح الدجاج إذا كانت سميكة للحصول على تسوية متساوية، ويمكن تقديم البانية المشوي مع الأرز والسلطات أو البطاطس المشوية للحصول على وجبة متكاملة.

بهذه الخطوات البسيطة يمكنك إعداد طبق صحي وشهي يناسب مختلف الأذواق.