التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور
استغاثة مصرية تقلب السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لأزمة ميار نبيل في الإمارات
فتح باب الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة| الشروط والخطوات
مستشفى حميات الغردقة تحصد الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
«أخبار كاذبة» .. رسالة حاسمة من وسام أبوعلي لجماهير الأهلي
ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات
الغنيمة الباردة.. علي جمعة فضل هذه العبادة في فصل الشتاء
شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل
تظاهرات جيل زد تشتعل.. والرئيسة المكسيكية توجّه رسالة صارمة
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 57 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
أحزاب بفنزويلا تدعو إلى حملة عالمية ضد العداء العسكري الأمريكي
طريقة عمل البانيه المشوي على الجريل بخطوات بسيطة وطعم مميز

البانية المشوي
البانية المشوي
ريهام قدري

يعد البانيه المشوي على الجريل من الوجبات السهلة والسريعة التي تناسب الأسرة في أي وقت، خاصة لمن يفضلون الأكلات الصحية قليلة الدهون.

 ونعرض طريقة تحضير البانية المشوي بتتبيلة تمنحه مذاقا لذيذا وقواما طريا.

المكونات

تتكون الوصفة من شرائح صدور الدجاج المخلية، وملعقتين من الزيت، وملعقتين من عصير الليمون، وملعقتين من الزبادي، مع مجموعة من البهارات تشمل البابريكا والثوم والبصل البودرة والملح والفلفل، إضافة إلى رشة زعتر أو روزماري حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تبدأ الخطوات بتتبيل الدجاج في خليط الزبادي والليمون والزيت والبهارات، ثم يترك في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتشرب النكهات. بعدها يسخن الجريل جيدا ويدهن بقليل من الزيت، ثم توضع شرائح البانية وتترك لعدة دقائق على كل جانب حتى تحصل على لون ذهبي وعلامات الشواء.

نصائح للتقديم

يفضل طرق شرائح الدجاج إذا كانت سميكة للحصول على تسوية متساوية، ويمكن تقديم البانية المشوي مع الأرز والسلطات أو البطاطس المشوية للحصول على وجبة متكاملة.

بهذه الخطوات البسيطة يمكنك إعداد طبق صحي وشهي يناسب مختلف الأذواق.

