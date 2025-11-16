طرق بسيطة لترتيب الملابس الشتوية تمنح دولابك مظهرًا أنيقًا ومنظمًا

مع بداية انخفاض درجات الحرارة، تبدأ الكثير من الأسر في إعادة ترتيب الدولاب لاستقبال الموسم الشتوي، وهو ما يتطلب خطوات ذكية للحفاظ على الملابس الثقيلة دون فوضى.

وفي هذا السياق، يقدّم خبراء التنظيم مجموعة من النصائح التي تساعد على ترتيب الدولاب بطريقة عملية وأنيقة في الوقت نفسه.



وينصح الخبراء بضرورة تقسيم الملابس حسب الفئة، مثل الجواكت والبلوفرات والهوديز والكوفيات، بما يسهل الوصول لكل قطعة دون عناء.

كما يُفضل طي البلوفرات بالطريقة الرأسية ووضعها بشكل واقف داخل الأدراج، وهي طريقة توفر مساحة كبيرة وتسمح برؤية جميع الملابس بوضوح.

كما يشدد المتخصصون على أهمية استخدام منظمات الأرفف والصناديق القماشية أو الشفافة، مع كتابة ملصقات على كل صندوق لتحديد محتواه، مثل الشالات أو الجوانتيات أو الشرابات، وهو ما يمنع الفوضى ويسرّع عملية الاختيار اليومية.

وينصح أيضًا بـ تعليق الجواكت الثقيلة مثل الجلد والفرو والصوف للحفاظ على شكلها، إلى جانب اللجوء إلى أكياس تفريغ الهواء لتخزين القطع الأقل استخدامًا وتوفير مساحة إضافية داخل الدولاب.



ويضيف الخبراء أن ترتيب الملابس حسب تدرّج الألوان يمنح الدولاب شكلًا منسقًا ويسهّل تنسيق الإطلالات اليومية، مع تخصيص رف للقطع المستخدمة بشكل يومي لتجنب الفوضى المعتادة صباحًا.

كما يُفضّل التأكد من تنظيف وتجفيف الملابس جيدًا قبل تخزينها، مع وضع أكياس مضادة للرطوبة أو قطع صابون معطر للحفاظ على رائحة منعشة طوال الموسم.



هذه الخطوات تسهم في الحفاظ على الملابس الشتوية بحالة جيدة، وتمنح دولابك مظهرًا مرتبًا يساعد على سهولة الاستخدام طوال فصل الشتاء.