انطلاق القافلة الطبية المجانية متعددة التخصصات بمستشفى الضبعة

انطلقت صباح اليوم الاثنين القافلة الطبية المجانية متعددة التخصصات التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع بنك الشفاء المصرى ومديرية الصحة بمطروح لخدمة أهالي المحافظة.

تخصص رمد يوم 17

حيث بدات اعمال القافلة اليوم الاثنين 17 نوفمبر والمقرر ان تستمرحتى غدا الثلاثاء بمستشفى الضبعة المركزى على ان يكون اليوم 17 نوفمبر من خلال قافلة تخصص رمد متكاملة ،

تخصصات متكاملة

كما سيتم يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الدفع بقافلة تخصصات متكاملة عظام باطنة - اطفال - جلدية - انف واذن وحنجرة

قافلة بمرسي مطروح

كما تستمر اعمال القافلة يومى 19 و20 بمركز مرسي مطروح،وذلك بمستشفى مطروح العام حيث ستضم القافلة يوم 19 تخصصات متكاملة عظام باطنة اطفال جلدية- انف واذن وحنجرة).

قافلة رمد بمرسي مطروح

أما يوم الخميس 20نوفمبر سيتم الدفع بقافلة رمد متكاملة ،وسوف تتكفل مؤسسة بنك الشفاء المصري بتوفير الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة والأدوية للقافلة التي تستهدف حالة كشف وصرف العلاج وإجراء العمليات مجانا.

ازالة العقبات

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود اللجنة واختيار محافظة مطروح لتنظيم القافلة الطبية والعلاجية بها ، موجهاً للجهات المعنية بالمحافظة بتذليل كافة العقبات و تيسير أعمال القافلة وتقديم كافة الدعم اللوجيستي مع الإعلان عنها حرصاً على تحقيق أقصى استفادة لأهالي مطروح

يأتى ذلك في إطار تعاون اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء مع مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ القوافل الطبية لخدمة أهالينا من المرضى في شتى محافظات الجمهورية، وتقوم اللجنة بتنسيق تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، ومنها هذا الأسبوع بمحافظة مطروح

يذكر أنه في ضوء صدور قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۷۳۸) لسنة ٢٠٢١ بإنشاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لبذل كافة الجهود لخدمة المواطنين، والتخفيف عن آلامهم المرضية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح قافلة «مطروح الخير» بقرى البنجر بمركز ومدينة الحمام، والتي تضم عدداً من الخدمات المتكاملة في مجالات الصحة والزراعة والتموين والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة والطب البيطرى والبريد ومديرية التربيه والتعليم ومحو الأمية ومكافحة الإدمان ومؤسسه صناع الحياه ووحده الطفل ووحده حقوق الإنسان بالديوان العام ومركز الإعلام ودار الإفتاء و الأزهر والمركز التكنولوجي والاحوال المدنيه والمجلس القومي للمراه وتنمية القريه مكتبة مصر العامه المجلس القومي للسكان وغيرها.

حيث تم تقديم عدد. من الخدمات منها الخدمة الطبية لعدد ٢٤٠٠ حالة من خلال مديرية الصحة وعمل ١٩ بكافة رقم قومى من خلال المجلس القومي للمرأة والاحوال المدنية ،وتوزيع بطاطين وكراتين مواد غذائية ،من خلال مديرية التضامن الاجتماعي وكذلك معرض للملابس من خلال جمعية صناع الحياة وغيرها من الخدمات

وخلال الزيارة، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأهالي قرى البنجر، مؤكداً حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تلبية احتياجات المواطنين ودعم مطالبهم.

كما عقد نائب المحافظ لقاءً مع أهالي القرى للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً استمرار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى.

جاء ذلك بحضور الأستاذ رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة الحمام، والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة، والدكتور سامى عمار مدير مديرية الطب البيطري، وممثلي مديريات التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، التموين، الصحة، الثقافة، محو الأمية، البريد، مركز الإعلام، المجلس القومي للسكان، مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة، ممثل قطاع الأحوال المدنية بمطروح.وعدد من القيادات التنفيذيه والشعبيه بمركز الحمام

وأكد الدكتور إسلام رجب أن المحافظة مستمرة في تنظيم تلك القوافل في مختلف المراكز والقرى بهدف تحقيق التنمية الشاملة والوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكنها.