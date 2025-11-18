تصدر تريند التيك توك.. طريقة عمل الكباب التركي

تصدرت طريقة عمل الكباب التركي تريند السوشيال ميديا واليكم الطريقة الأصلية الكباب التركي



المكونات:

½ كيلو لحم مفروم (خليط لحم ضأن وبقري لنتيجة أفضل)

بصلة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة بهارات كباب

½ ملعقة صغيرة كمون

رشة قرفة (اختياري)

ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

عود شيش خشب أو معدن

طريقة التحضير:

تجهيز اللحم:

اخلطي اللحم المفروم مع البصل والثوم جيدًا، ثم أضيفي البهارات والملح والفلفل والبقدونس وقلّبي حتى تتجانس كل المكونات.

تشكيل الكباب:

اتركي الخليط يرتاح 20 دقيقة في الثلاجة، ثم بللي اليدين بالماء وشكّلي اللحم على الأسياخ بشكل أصابع طويلة.

الطهي:

على الجريل: سخّني الجريل جيدًا وادهنيه بقليل من الزيت، ثم اشوي الكباب حتى يتحمر من كل الجوانب.

في الفرن: ضعي الأسياخ على شبكة الفرن واشويها على حرارة 200 لمدة 15–20 دقيقة مع التقليب.

على الفحم (الأفضل): يعطي طعم تركي أصيل ورائحة شهية.

التقديم:

قدّميه مع خبز عربي أو أرز بالشعرية، وسلطة الزبادي أو سلطة الطماطم والبصل على الطريقة التركية.

نصيحة تركية أصلية:

للحصول على قوام ثابت مثل المطاعم، اعجني اللحم لمدة 5 دقائق حتى تتماسك أليافه، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم للمذاق.

