تصدر تريند التيك توك.. طريقة عمل الكباب التركي

تصدرت طريقة عمل الكباب التركي تريند السوشيال ميديا واليكم الطريقة الأصلية الكباب التركي
المكونات:
½ كيلو لحم مفروم (خليط لحم ضأن وبقري لنتيجة أفضل)
بصلة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مهروس
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة بهارات كباب
½ ملعقة صغيرة كمون
رشة قرفة (اختياري)
ملعقة صغيرة ملح
رشة فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة شطة (اختياري)
عود شيش خشب أو معدن
طريقة التحضير:
تجهيز اللحم:
اخلطي اللحم المفروم مع البصل والثوم جيدًا، ثم أضيفي البهارات والملح والفلفل والبقدونس وقلّبي حتى تتجانس كل المكونات.
تشكيل الكباب:
اتركي الخليط يرتاح 20 دقيقة في الثلاجة، ثم بللي اليدين بالماء وشكّلي اللحم على الأسياخ بشكل أصابع طويلة.
الطهي:
على الجريل: سخّني الجريل جيدًا وادهنيه بقليل من الزيت، ثم اشوي الكباب حتى يتحمر من كل الجوانب.
في الفرن: ضعي الأسياخ على شبكة الفرن واشويها على حرارة 200 لمدة 15–20 دقيقة مع التقليب.
على الفحم (الأفضل): يعطي طعم تركي أصيل ورائحة شهية.
التقديم:
قدّميه مع خبز عربي أو أرز بالشعرية، وسلطة الزبادي أو سلطة الطماطم والبصل على الطريقة التركية.
نصيحة تركية أصلية:
للحصول على قوام ثابت مثل المطاعم، اعجني اللحم لمدة 5 دقائق حتى تتماسك أليافه، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم للمذاق.